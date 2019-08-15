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出門趕著找小黑！　柴犬見到愛人狂嚶「趴牆親親」：想死你惹

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▲▼出門趕著找小黑！　柴犬見到愛人狂嚶「趴牆親親」：想死你惹。（圖／有點毛毛的／粉專張Lucky提供）

▲柴犬散步時間急著找隔壁小黑玩。（圖／有點毛毛的／粉專張Lucky提供）

記者闕雁琳／綜合報導

見到心儀對象止不住心裡的波動！日前有名飼主帶著家裡的柴犬張Lucky出門散步，這孩子沿路都異常開心，直到經過朝思暮想的「愛人」，看到小黑的臉立馬趴牆狂嚶，上演牛郎與織女的戲碼，激動想討親親的模樣相當可愛，讓網友看了直呼超閃！

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粉絲團「柴犬張Lucky成長日記」日前在臉書社團「有點毛毛的」貼出影片並以狗狗的口吻寫道，「趁沒雨的一瞬間來找朋友玩，無奈門沒開，我不夠高」，畫面中，柴犬張Lucky走到一戶人家，突然主動上前靠近，旁邊的矮牆早已站著一隻小黑狗，露出萌萌的眼神望著牠，2隻狗像是許久不見，趴牆互相親親，柴柴激動的表情彷彿在說，「人家想死你了啦～什麼時候再出來玩？」反應有夠可愛。

▲▼出門趕著找小黑！　柴犬見到愛人狂嚶「趴牆親親」：想死你惹。（圖／有點毛毛的／粉專張Lucky提供）

▲柴柴見到小黑超開心。（圖／有點毛毛的／粉專張Lucky提供）

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影片分享出來之後，許多網友紛紛被柴柴和小黑的互動融化，留言笑說，「小黑的臉也太萌了吧，難怪柴柴會愛上」、「來人啊！快給我一副墨鏡」、「朋友好可愛喔」、「小黑朋友臉好萌～」、「見到愛人好開心的樣子」、「動物之間最單純的友好關係」、「柴柴是在約牠出來玩齁」。

趁沒雨的一瞬間來找朋友玩， 無奈門沒開，我不够高

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關鍵字： 柴犬小黑趴牆討親

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