幼汪玩瘋咬人超痛　她不打罵「一招見效」還被道歉舔舔

記者李依融／綜合報導

狗狗玩過頭不小心咬到人怎麼辦？有些主人會嚴厲制止，有些人覺得處罰才有效果，但國外這名飼主的方法馬上就讓狗狗冷靜，還得到「舔舔道歉」。

網友@biinkii在社群網站Reddit上分享影片，她的博士奇幼幼正是頑皮的階段，有時玩過頭會不小心太大力咬到她的鼻子，「我都會假裝幼犬哭哭的聲音，牠發現不對勁就會露出擔心的表情，來舔我關心一下。」每次汪汪闖禍她不打也不罵，反而用這招應對，狗狗不小心咬的人的情形還真的減少了。

@biinkii說，每次狗狗在玩的時候不小心大力咬到手或腳，她都會這麼做，「一開始我也用了各種方法，包括厲聲制止，或是輕輕處罰，但是都沒效，直到我試著假哭，情況真的改善很多。」這也讓@biinkii驚訝，原來狗狗如此富有同理心而且善解人意。

有網友說，他帶狗狗去上課時訓犬師就是這麼教的，要是狗狗玩耍時不小心咬到人，就發出高頻率的啜泣聲，「不過我是個男的，這麼做有點羞愧就是了，尤其是在公共場合大家都會看我。」

請繼續往下閱讀...

▼更多精彩影片