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颱風前夕遭遺棄山區　小黑狗拖瘸腿猛吃糧食惹鼻酸

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▲3隻黑狗被遺棄山區。（圖／徐文良徐園長護生園授權提供）

 ▲3隻黑狗被遺棄山區。（圖／徐文良徐園長護生園授權提供）

實習記者呂欣潞／綜合報導

利奇馬颱風來襲前夕，徐文良（徐園長護生園）凌晨接到請求協助救援狗狗的訊息，徐文良趕到現場後發現3隻需要救援的毛孩，其中2隻是較健康的小狗，還有1隻無法正常行走的小黑。這3隻狗狗都餓壞了，一看到食物就忘記身體病痛，埋頭大口大口吃了起來。

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▲3隻黑狗被遺棄山區。（圖／徐文良徐園長護生園授權提供）

▲小黑低猛吃飼料，不知道餓了多久。（圖／徐文良徐園長護生園授權提供）

影片中小黑搖搖晃晃走了出來，明顯是拖著下半身行走，一身瘦骨如柴，看到食物就拼命吃，不知道到底餓了多久，低頭吃著飼料的樣子讓人心疼不已。

▲3隻黑狗被遺棄山區。（圖／徐文良徐園長護生園授權提供）

▲小黑生殖器外露，令人不捨。（圖／徐文良徐園長護生園授權提供）

徐文良說，小黑疑似被車撞傷又遭人棄養，2隻後腳嚴重變形，而且生殖器外露，「牠的腳這種狀況應該已經有一段時間了，前腳整個腳掌都破皮了，可以說是爬到破皮，後腳也是，而且身型瘦得不得了，狀況非常糟糕。」為了拯救小黑的性命，徐文良決定先帶回治療。

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▲3隻黑狗被遺棄山區。（圖／徐文良徐園長護生園授權提供）

▲小黑瘦骨如柴，佈滿傷痕。（圖／徐文良徐園長護生園授權提供）

小黑在徐文良車上像是知道自己得救了，默默地吃著食物，安靜聽徐文良說話。獸醫指出，小黑第10和11胸椎已經錯位且融合在一起，陰莖外露和神經受損有關，不建議做手術。徐文良將小黑接回園區照顧，也為牠取了正式名字「小田」。

▲3隻黑狗被遺棄山區。（圖／徐文良徐園長護生園授權提供）

▲徐園長暖心救援，小黑不再害怕。（圖／徐文良徐園長護生園授權提供）

徐文良（徐園長護生園）於臉書表示，「躺在舒適的緩壓床墊上，再也不用受刺骨之痛，飢餓之苦，孩子感受到溫暖，也開心的笑了，雖然未來不能再自由奔跑，但往後園區風火輪裡一定會有你奔馳的身影。」網友看完影片心疼表示，「徐大哥真的非常棒」、「好心疼！感謝徐大哥冒雨救牠們」、「希望小黑能趕快好起來」。

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