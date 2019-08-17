ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

中元節要拜拜！品管汪進廚房確認雞腿　「忍住不吃」萌呆網：竟然沒叼走

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者林韋辰／採訪報導

這個拜完一定要請牠吃雞腿！新北市淡水區有一隻超有自制力的米克斯「天天」，這天牠看到媽媽忙進忙出準備中元節拜拜。這時，天天默默脫離其他在家中玩耍的毛孩，獨自一狗走進廚房「監督雞腿」。原以為會偷走的牠，竟然仔細聞了幾下就「放心撤退」，如此可愛的監督行為在網路上萌呆不少人，直呼「太神了～竟然沒有叼走。」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲中元節要拜拜！品管汪進廚房確認雞腿　「忍住不吃」萌呆網：竟然沒叼走。（圖／網友蔡天美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲天天：很好～雞腿都還在！（圖／網友蔡天美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

從飼主錄下的影片中可見，天天順著香噴噴的味道，帶著尖尖的耳朵探測器、表情凝重地走進來。只見牠確認雞腿方位後，下秒兩手趴在桌子邊，細心聞了好幾回，確認沒問題後，天天再安心踏出廚房，整個「品管」模樣相當有趣。

▲中元節要拜拜！品管汪進廚房確認雞腿　「忍住不吃」萌呆網：竟然沒叼走。（圖／網友蔡天美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲天天個性乖巧愛撒嬌，不會護食。

飼主蔡天美笑說，「看到牠不吃的時候，就覺得寶貝天天很乖，也很讓我超級出乎意料！」同時也笑說，天天是家裡飼養的6隻毛小孩中最愛撒嬌的那一隻。「牠非常調皮好動，也很會很會撒嬌，只要有其它狗靠近我，牠一定跑去過擠開牠們，一定是最靠近我、最黏在我身上的。」

▲中元節要拜拜！品管汪進廚房確認雞腿　「忍住不吃」萌呆網：竟然沒叼走。（圖／網友蔡天美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲拜拜完的雞腿、白飯分給家裡的6隻毛寶貝享用。（小提醒，毛孩不能食用過度調味的食物，以免造成身體負擔。）

可愛的天天是蔡天美3年前於擎天崗撿回來養的流浪夠，當時牠瘦成皮包骨，跟別隻狗打架受傷，孤伶伶在廁所附近流浪。蔡天美說，「我哭了3天，覺得牠真的超瘦，而且又在這麼遠的山上，我根本無法餵食。所以第三天的時候，決定去山上把牠帶下來。」

把天天救下山後，發現牠罹患焦蟲、嚴重貧血，一度有生命危險。「好在牠還有食慾，所以治療兩個月後，終於恢復健康！之前也想過要送養到國外，可是我真的捨不得，所以就自己養了，然後也帶牠去上訓練課。」

▲中元節要拜拜！品管汪進廚房確認雞腿　「忍住不吃」萌呆網：竟然沒叼走。（圖／網友蔡天美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲天天是媽媽在山上帶回來的孩子。

媽媽將天天監控雞腿的短片分享到米克斯社團，網友看完紛紛留言，「太乖了吧～不會偷吃」、「竟然沒吃！我家的肯定叼走」、「好乖的寶貝喔怎麼訓練的」、「媽我確定...雞腿沒毒，我很乖沒有偷吃喔」、「牠是來確定東西還在不在」、「好乖，竟然只有聞一聞」、「現代狗狗版的柳下惠」。

►超爽DER！點我現賺 2200

▲中元節要拜拜！品管汪進廚房確認雞腿　「忍住不吃」萌呆網：竟然沒叼走。（圖／網友蔡天美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主養4隻貴賓、2隻米克斯。

更多精采影片：

關鍵字： 米克斯拜拜雞腿普渡中元節

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

動物之家聯合普渡！拉提琴給「毛孩亡靈」聽　追思音樂..

吃潔牙骨一直吵！法鬥哥哥「壯腿一踹」彈飛弟：走開啦

超狂老媽養一堆螞蟻！屍體放桌上給家人「瞻仰遺容」：..

吃早餐驚見角落生物「半身定格」　她汗：不交保護費不..

錄萌貓可愛日常！回播聽見「低嗓男喊：不要錄」　10..

不要碰我屁股！柴量肛溫狂譙國罵「暗營養～」　姐打頭..

捲毛汪「嚴肅臉」開車載寶寶　熟練樣讓媽傻眼：很常開..

打掃驚見牛頭㹴大爺睡姿！肥肚癱在沙發　媽傻：這是人..

影／塞車塞到厭世…他下車這動作殺時間　其他車怒族跟..

影／水蜜桃剛買全爛！他翻面見「肉球認證章」　拿去對..

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年....

當年抓魚撲空「撈一堆石頭回家」 柴柴修行2年....

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」....

湯瑪&朋友們06：好朋友說相聲

湯瑪&朋友們05：犯人到底是誰

歐告被撞「後腳癱瘓」躲水溝哀嚎 他秒換雨鞋救援：..

6貓鑽進洗衣籃打滾當遊樂場　玩1個多月...網歪樓..

偷摸鄰居狗！回家遭「狗牌吸塵器」　全身臨檢...汪..

超親密互動？姐妹汪狂張嘴+尖叫　假裝互咬...主人..

【毛爸鮮食提案】千層小毛蛋糕和毛孩一起甜蜜過七夕

東森寵物雲12家門市齊開幕　彰化中山店「小店長」坐..

中元節要拜拜！品管汪進廚房確認雞腿　「忍住不吃」萌..

鸚鵡黨推牠選總統！穿彩帶萌喊「凍蒜～」　政見：讓大..

浪汪淋雨後腿切齊疑利器砍斷　徐文良心痛：經歷了什麼

歐告走路同手同腳脖掛「神奇小棍子」　他笑：常追車齁

傳飲料到群組爸回「貓不喝」　看完「下一句」她傻眼

回家遇暴雨！男友把傘給汪汪「一路淋雨」推到家　網讚..

小兄弟打架手刀劈頭＋踢肚　大白熊背後環抱：別打啦！

肥貓降臨囉！暴衝跳麻將桌「一腳打亂」　網笑爛：是不..

白柴招牌瞇眼笑臉迎接主人　萌樣融化網友甜喊：卡哇伊..

中職／曾以為只要嘴巴講講　張泰山：當教練好困難

日職／滿壘敲安MVP 　王柏融英雄訪問：受傷想早點..

「醉羅漢現身」一路睡到大馬路險遭車輾　警及時出現喚..

迪麗熱巴90度站直長這樣！　「0彎曲鉛筆腿」網驚呆

15公尺藍鯨超夢幻！澎湖國際海灣燈光節19：30登..

過世狗兒子回來了！1歲妹「尿尿在沙發」...媽一看..

Live／反送中示威者「蛋洗旺角警署」強光射警　港..

不斷更新／詹子賢滾地球打回超前分　6局結束象3：2..

陳芳語辣噴「W型北半球」！　小樂站「搖滾區」一看：..

東森寵物雲12家門市齊開幕　彰化中山店「小店長」坐..

寵物動物熱門新聞

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

這顆保證甜！水蜜桃被蓋肉球認章

每天起床都好累！她裝攝影機揪出..

巧遇重傷浪浪　黃明志超暖治好牠

洗菜掉出0.2cm小蝸牛　她佛..

盆栽內土堆不停滾動　近看驚呆了

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

浪浪迷路走到警局　差點變成警犬

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖..

開心拍照下秒媽尖叫　快離開那棵..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

出門找愛人　柴犬趴牆狂嚶討親親

嬤堅持手工餵！狗渾圓肉背笑翻網

讀者迴響

熱門新聞

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

這顆保證甜！水蜜桃被蓋肉球認章

每天起床都好累！她裝攝影機揪出..

巧遇重傷浪浪　黃明志超暖治好牠

洗菜掉出0.2cm小蝸牛　她佛..

盆栽內土堆不停滾動　近看驚呆了

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

浪浪迷路走到警局　差點變成警犬

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖..

開心拍照下秒媽尖叫　快離開那棵..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

出門找愛人　柴犬趴牆狂嚶討親親

嬤堅持手工餵！狗渾圓肉背笑翻網

汪半夜不睡覺　緊盯爸剛夾到的娃..

最新影片

更多

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

當年抓魚撲空「撈一堆石頭回家」 柴柴修行2年...變身快狠準大師？

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

湯瑪&朋友們06：好朋友說相聲

湯瑪&朋友們05：犯人到底是誰

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面