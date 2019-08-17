中元節要拜拜！品管汪進廚房確認雞腿　「忍住不吃」萌呆網：竟然沒叼走

記者林韋辰／採訪報導

這個拜完一定要請牠吃雞腿！新北市淡水區有一隻超有自制力的米克斯「天天」，這天牠看到媽媽忙進忙出準備中元節拜拜。這時，天天默默脫離其他在家中玩耍的毛孩，獨自一狗走進廚房「監督雞腿」。原以為會偷走的牠，竟然仔細聞了幾下就「放心撤退」，如此可愛的監督行為在網路上萌呆不少人，直呼「太神了～竟然沒有叼走。」

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▲天天：很好～雞腿都還在！（圖／網友蔡天美提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



從飼主錄下的影片中可見，天天順著香噴噴的味道，帶著尖尖的耳朵探測器、表情凝重地走進來。只見牠確認雞腿方位後，下秒兩手趴在桌子邊，細心聞了好幾回，確認沒問題後，天天再安心踏出廚房，整個「品管」模樣相當有趣。

▲天天個性乖巧愛撒嬌，不會護食。



飼主蔡天美笑說，「看到牠不吃的時候，就覺得寶貝天天很乖，也很讓我超級出乎意料！」同時也笑說，天天是家裡飼養的6隻毛小孩中最愛撒嬌的那一隻。「牠非常調皮好動，也很會很會撒嬌，只要有其它狗靠近我，牠一定跑去過擠開牠們，一定是最靠近我、最黏在我身上的。」

▲拜拜完的雞腿、白飯分給家裡的6隻毛寶貝享用。（小提醒，毛孩不能食用過度調味的食物，以免造成身體負擔。）

可愛的天天是蔡天美3年前於擎天崗撿回來養的流浪夠，當時牠瘦成皮包骨，跟別隻狗打架受傷，孤伶伶在廁所附近流浪。蔡天美說，「我哭了3天，覺得牠真的超瘦，而且又在這麼遠的山上，我根本無法餵食。所以第三天的時候，決定去山上把牠帶下來。」

把天天救下山後，發現牠罹患焦蟲、嚴重貧血，一度有生命危險。「好在牠還有食慾，所以治療兩個月後，終於恢復健康！之前也想過要送養到國外，可是我真的捨不得，所以就自己養了，然後也帶牠去上訓練課。」

▲天天是媽媽在山上帶回來的孩子。



媽媽將天天監控雞腿的短片分享到米克斯社團，網友看完紛紛留言，「太乖了吧～不會偷吃」、「竟然沒吃！我家的肯定叼走」、「好乖的寶貝喔怎麼訓練的」、「媽我確定...雞腿沒毒，我很乖沒有偷吃喔」、「牠是來確定東西還在不在」、「好乖，竟然只有聞一聞」、「現代狗狗版的柳下惠」。

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▲飼主養4隻貴賓、2隻米克斯。



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