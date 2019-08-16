50kg大狗吐出5隻黃色小鴨　送醫開刀再從肚裡挖出「32隻」

▲Dewel肚裡挖出32隻黃鴨。（圖／翻攝自Facebook／หมอมุย พัทยา บ้านหมอรักษ์สัตว์）



實習記者賴韻如／綜合報導

泰國春武里府芭達雅一名獸醫師Mui Mee昨（15）日在臉書發文警告，「不要再幫你的毛小孩買玩具鴨子了！」她指出，這已經不是第一次從狗狗的肚子裡挖出鴨子的案例了，但是絕對是第一次出現如此龐大的數量，一共是「32隻」，所幸狗狗在手術過後恢復良好。





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▲Dewel是隻50公斤大狗狗。（圖／翻攝自Facebook／หมอมุย พัทยา บ้านหมอรักษ์สัตว์）

據TNEWS報導，這隻體重約為50公斤，相當為一個正常人體重的狗狗Dewel非常喜歡玩水，主人也因此買了很多黃色鴨子讓牠當作玩伴，未料日前，Dewel竟突然吐出5隻黃色小鴨，主人驚覺不對勁，於是趕緊帶牠到醫院檢查，沒想到獸醫師在照完X光後相當震驚，因為Dewel的肚子裡竟密密麻麻地充滿超多異物。

▲▼挖出32隻黃鴨、塑膠皮，以及2段綠色塑膠條。（圖／翻攝自Facebook／หมอมุย พัทยา บ้านหมอรักษ์สัตว์）

最後經過手術，總共從Dewel的肚子裡挖出32隻黃色小鴨、手掌大塑膠皮，以及2段綠色塑膠條。獸醫師Mui Mee表示，雖然Dewel在手術過後恢復相當良好，而她也決定將此案例分享至臉書，警告飼主「停止幫狗狗買玩具鴨子了」，也希望不要再有下一隻狗狗承受這樣的痛苦。

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