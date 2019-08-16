ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

要好好加油！　病重貓遲疑後清晰回應「好」...卻轉身走了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者曾珮瑄／採訪報導

謝謝妳陪伴在我身邊！9歲的寶妹某日突然不肯吃飯，連看到最愛的雞肉乾都不理睬，帶去醫院檢查時才發現是罹患「限制型心臟病」。寶妹在夜裡聽見飼主柚子滿滿的鼓勵，眼神變得相當堅定，並承諾「會好好加油」，但隔天傳來令人心碎的結局。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

七年前，柚子曾養育過的一隻貓妹妹因為淋巴癌離世，後來在網路上看到寶妹照片，覺得和離世愛貓的外型相似，才決定認養，「有了前車之鑑，我對寶妹的生活起居變得更加注意，寶妹從不吃人類食物，在家也很文靜，不會跳上跳下的。」相處久了之後，柚子發現寶妹不但親人不親貓，更特別的是，寶妹喜歡觀察家人的一舉一動，每到晚上就會突然自己跑去關燈，催促家人早點休息，是相當有靈性的毛孩。

▲寶妹是穩重又有靈性的孩子。

請繼續往下閱讀...

▲寶妹是穩重又有靈性的孩子。（圖／飼主柚子授權提供，下同）

某天晚上寶妹開始不肯進食，也變得懶散許多，柚子原以為只是因為冷氣壞掉，家裡變得太悶熱才沒有食慾，隔天驚覺事態不對，趕緊帶寶妹就醫，「當時牠的體溫、血壓已低於正常值，接連做了很多檢查後，才確定是罹患限制型心臟病，更殘酷的是，這種病沒有藥醫，只能延緩病情。」限制型心臟病的成因不明，若是太熱、受驚嚇都有可能造成，一家人得知消息後相當悲痛，決定輪番照顧寶妹，柚子的老公更是為了要寶妹好轉，決定戒掉抽了30年的菸。

發現心臟病的當天晚上，寶妹身體狀況急轉直下，只能待在氧氣室裡維持生命徵象，柚子憂心難眠，決定在夜裡對寶妹加油打氣。可以看到影片中，寶妹知道柚子叫牠「加油喔，好不好」，隨即遲疑地盯著鏡頭、不發一語，被問第二次後，才清楚地應答一聲「好」。

▲寶妹的存在帶給家人無限的暖心。

▲寶妹的存在帶給家人無限的暖心。

▲寶妹病重之際，答應主人要好好加油。（圖／飼主柚子授權提供，下同）

▲寶妹病重之際，答應主人要好好加油。

隔天，柚子和老公協議，等冷氣裝好後，要砸錢租一台氧氣機，帶寶妹回家靜靜度過餘生，未料要前往醫院時卻接獲醫生電話，得知寶妹的死訊，「牠不到一天就走了，因為我已和醫生決定不做侵入性治療，寶妹離開時並沒有歷經折騰的樣子，走的時候就像是睡著了，體重也維持在6公斤。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

回顧了寶妹答應「要好好加油」的影片，柚子感受到了椎心刺骨的痛，看著家裡的每個角落，寶妹的身影、味道尚且遺留在腦海中久久徘徊不去，想到過往寶妹總是穩重、乖巧，帶給家人無限歡樂，還來不及多疼愛一點，就在短時間內失去一個重要的家人，心裡感慨萬分。

在愛貓離世後兩天，柚子將寶妹最後的影像分享到臉書社團，希望愛貓的網友們平時能多注意孩子，以免造成遺憾。網友們看見影片，深感柚子和寶妹之間的情誼，紛紛留言，「好難過」、「眼淚都要奪眶而出」、「聽牠說好的時候心真的很酸」、「時間才能治療心裡的不捨」、「看了不捨，爸爸媽媽也不要太難過了！」

▲柚子：我永遠的大女兒，謝謝妳，晚安。

▲柚子：我永遠的大女兒，謝謝妳，晚安。

►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

▼更多精彩內容。

關鍵字： 毛孩老貓限制型心臟病

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不敢上廁所...膽小狗鬼叫要人陪 聽「自己去」無限哀怨：陪我嘛～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

Q毛白貴賓剪頭髮舒服到睡著　醒來變「俏麗長髮公主」

柴捉迷藏「探出鼻頭」刷存在　媽一頭霧水：怎麼進去的

門外傳怪聲！盆栽內「小土堆」不停滾動　她一看驚呆了

11位主子「一字排開」脫毛秀　成果「鋪滿地板」超壯..

愛貓蹲籠內賣萌　網美照調亮後「超殘酷真相」曝光

見同伴逼近地盤！　小雪球吵架輸了「鴕鳥式掩面」逃避

水果禮盒掉出「2顆」水蜜桃　網一見無辜大眼秒融化

8旬爺爺拾荒度日　忠狗陪過馬路「肉身擋車」全程緊跟

設計好貼心？主子翹美臀吃飯　意外揭露三碗架絕佳用途

穩重貓就診「白襪緊縮」黏在椅子乖等　媽心酸透露身世

Q萌！洗菜掉出「0.2cm小蝸牛」 她收編5個月大..

喵星人蹲瓦斯爐口「原地解放」奴才自我安慰：替家裡省..

柴出門散步見「愛人小黑」　趴牆kiss超激動.....

朕要養牠！胖橘子叼回「同色系奶貓」　要奴才收編....

霸氣法鬥哥享受潔牙骨狂被打擾！　「壯腿一踹」可憐弟..

乖柴輕鬆躺大腿...給奴才剪指甲　不哭不鬧還「拋媚..

挑食柴吃飯怪癖「用拋的才吃」古怪儀式笑翻網友：夭壽..

不敢上廁所...膽小狗鬼叫要人陪 聽「自己去」無限..

全家只給她抱！「小惡魔」貼臉攻勢　喵主子被親到眼神..

打掃驚見牛頭㹴超爽「大爺睡姿」肥肚癱沙發...媽傻..

法鬥溜滑板載同伴！帥氣補兩腳...下秒慘變「滑水道..

網紅彥婷忘情飆歌　愛貓聽完卻「綜藝摔」...男友笑..

要好好加油！　病重貓遲疑後清晰回應「好」...卻轉..

女主人徒手抓整碗「竄動香瓜子」　狐獴秒上前嘎滋嘎滋..

門口驚見一坨「巨大捲毛蟲」！黑鼻沒眼睛　媽透露牠趴..

浪貓不明原因掉水溝　小學生「5公分縫隙送飼料」救出..

街貓弄髒機車　黑衣男批「影響環境」...將牠活活打..

浪汪掙脫牽繩跑掉…隔天傻笑回收容所　志工嘆：傻孩子..

自動販賣機出現浣熊大盜　可愛萌樣收服員警：現行犯逮..

腳出來了！白犀牛孕媽抬腿苦產　新生娃...「咕溜滑..

川普：阻止槍枝暴力應加開精神病院　不是槍枝管控

《星際大戰》影集主角確定是「歐比王」　爆伊旺麥奎格..

套房收租2萬5！扣房貸「爽賺1萬3」　他好奇求售真..

獨／揭楊秋興坐韓國瑜團隊「冷板凳」　潘恒旭轟：破壞..

經寶精密併購法商發威　2020搶攻航太維修市場商機

經濟持續下滑　港府「派糖」191億元港幣紓困

每天超時工作...陳其邁酸韓國瑜：我從來不會睡到中..

AV女優露腋毛：女生也能表達性慾！　《AV帝王》開..

泡泡尿＝腎臟病？醫揭鑑定「這成份」才關鍵...2狀..

法鬥溜滑板載同伴！帥氣補兩腳...下秒慘變「滑水道..

寵物動物熱門新聞

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖..

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

洗菜掉出0.2cm小蝸牛　她佛..

浪浪迷路走到警局　差點變成警犬

這顆保證甜！水蜜桃被蓋肉球認章

盆栽內土堆不停滾動　近看驚呆了

只給她抱！喵被小惡魔親到眼神死

巧遇重傷浪浪　黃明志超暖治好牠

出門找愛人　柴犬趴牆狂嚶討親親

爺爺好慢！法鬥銀行外面饋頭嘆氣

媽半夜偷溜出門見「一群小王」！

動物們的斷層掃描　蟒蛇放法很噴..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

讀者迴響

熱門新聞

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖..

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

洗菜掉出0.2cm小蝸牛　她佛..

浪浪迷路走到警局　差點變成警犬

這顆保證甜！水蜜桃被蓋肉球認章

盆栽內土堆不停滾動　近看驚呆了

只給她抱！喵被小惡魔親到眼神死

巧遇重傷浪浪　黃明志超暖治好牠

出門找愛人　柴犬趴牆狂嚶討親親

爺爺好慢！法鬥銀行外面饋頭嘆氣

媽半夜偷溜出門見「一群小王」！

動物們的斷層掃描　蟒蛇放法很噴..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

汪離世選這天　飼主：這一刻還很..

最新影片

更多

Q萌！洗菜掉出「0.2cm小蝸牛」 她收編5個月大6倍：好有成就感

喵星人蹲瓦斯爐口「原地解放」奴才自我安慰：替家裡省貓砂...

柴出門散步見「愛人小黑」　趴牆kiss超激動...閃瞎網友

朕要養牠！胖橘子叼回「同色系奶貓」　要奴才收編...愛媽傻眼：挖ㄟ倒

霸氣法鬥哥享受潔牙骨狂被打擾！　「壯腿一踹」可憐弟秒彈飛：走開啦

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面