要好好加油！　病重貓遲疑後清晰回應「好」...卻轉身走了

實習記者曾珮瑄／採訪報導

謝謝妳陪伴在我身邊！9歲的寶妹某日突然不肯吃飯，連看到最愛的雞肉乾都不理睬，帶去醫院檢查時才發現是罹患「限制型心臟病」。寶妹在夜裡聽見飼主柚子滿滿的鼓勵，眼神變得相當堅定，並承諾「會好好加油」，但隔天傳來令人心碎的結局。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

七年前，柚子曾養育過的一隻貓妹妹因為淋巴癌離世，後來在網路上看到寶妹照片，覺得和離世愛貓的外型相似，才決定認養，「有了前車之鑑，我對寶妹的生活起居變得更加注意，寶妹從不吃人類食物，在家也很文靜，不會跳上跳下的。」相處久了之後，柚子發現寶妹不但親人不親貓，更特別的是，寶妹喜歡觀察家人的一舉一動，每到晚上就會突然自己跑去關燈，催促家人早點休息，是相當有靈性的毛孩。

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▲寶妹是穩重又有靈性的孩子。（圖／飼主柚子授權提供，下同）

某天晚上寶妹開始不肯進食，也變得懶散許多，柚子原以為只是因為冷氣壞掉，家裡變得太悶熱才沒有食慾，隔天驚覺事態不對，趕緊帶寶妹就醫，「當時牠的體溫、血壓已低於正常值，接連做了很多檢查後，才確定是罹患限制型心臟病，更殘酷的是，這種病沒有藥醫，只能延緩病情。」限制型心臟病的成因不明，若是太熱、受驚嚇都有可能造成，一家人得知消息後相當悲痛，決定輪番照顧寶妹，柚子的老公更是為了要寶妹好轉，決定戒掉抽了30年的菸。

發現心臟病的當天晚上，寶妹身體狀況急轉直下，只能待在氧氣室裡維持生命徵象，柚子憂心難眠，決定在夜裡對寶妹加油打氣。可以看到影片中，寶妹知道柚子叫牠「加油喔，好不好」，隨即遲疑地盯著鏡頭、不發一語，被問第二次後，才清楚地應答一聲「好」。

▲寶妹的存在帶給家人無限的暖心。





▲寶妹病重之際，答應主人要好好加油。

隔天，柚子和老公協議，等冷氣裝好後，要砸錢租一台氧氣機，帶寶妹回家靜靜度過餘生，未料要前往醫院時卻接獲醫生電話，得知寶妹的死訊，「牠不到一天就走了，因為我已和醫生決定不做侵入性治療，寶妹離開時並沒有歷經折騰的樣子，走的時候就像是睡著了，體重也維持在6公斤。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

回顧了寶妹答應「要好好加油」的影片，柚子感受到了椎心刺骨的痛，看著家裡的每個角落，寶妹的身影、味道尚且遺留在腦海中久久徘徊不去，想到過往寶妹總是穩重、乖巧，帶給家人無限歡樂，還來不及多疼愛一點，就在短時間內失去一個重要的家人，心裡感慨萬分。

在愛貓離世後兩天，柚子將寶妹最後的影像分享到臉書社團，希望愛貓的網友們平時能多注意孩子，以免造成遺憾。網友們看見影片，深感柚子和寶妹之間的情誼，紛紛留言，「好難過」、「眼淚都要奪眶而出」、「聽牠說好的時候心真的很酸」、「時間才能治療心裡的不捨」、「看了不捨，爸爸媽媽也不要太難過了！」

▲柚子：我永遠的大女兒，謝謝妳，晚安。

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