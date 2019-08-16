ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

白狗見人搖尾討摸　狗籠貼上「超萌恐嚇」…她當場笑翻

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲白狗親人愛撒嬌，狗籠上卻被貼了恐嚇告示。（圖／有點毛毛的／網友劉宇庭授權提供，下同）

▲白狗親人愛撒嬌，狗籠上卻被貼了恐嚇告示。（圖／有點毛毛的／網友劉宇庭授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台中網友劉宇庭近日騎車行經一家住宅，看到有隻帶著項圈的白狗坐在住家門口，她當下覺得狗狗可愛，於是到附近買了狗食，上前向牠示好，卻瞥見一旁的籠子張貼了飼主「充滿恐嚇」的告示牌，忍不住當場笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

劉宇庭接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，這隻白狗其實稍微有點怕人，是看到她手中的食物後，才慢慢走近，「相處沒多久狗狗就卸下心防了，感覺牠個性溫順乖巧，被摸頭的時候會一臉享受，很可愛。」

請繼續往下閱讀...

▲白狗身體健壯又相當好動。

▲白狗身體健壯又相當好動。

狗狗身體乾淨又有香味，周遭環境也相當乾淨，劉宇庭猜想飼主一定相當寵狗，但她發現狗籠上張貼了兩則告示，分頭寫著「我吃素！勿餵食，我會咬車、零件，要小心停！」及「請：摸我、愛我、抱我，但：勿餵食、勿打擾（我會亂咬車）」，讓她當下覺得這個「溫馨提醒」相當可愛。

▲狗狗似乎是很愛亂拆車子，飼主才張貼告示，警惕路過的民眾。

▲狗狗似乎是很愛亂拆車子，飼主才張貼告示，警惕路過的民眾。

餵食狗狗後才發現告示牌，劉宇庭對飼主深感抱歉，但因為狗狗可愛親人，她其後又找了空檔前往，「這次沒再餵了，只是單純想看狗狗，發現若有機車在附近發動，狗狗就會變得很興奮，想要上前拆車，應該是嘴巴癢了XD」。（養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

網友們看到飼主貼在狗籠上的告示牌，紛紛留言，「好可愛啊」、「哈哈，好恐怖的告示牌」、「好可愛的主人」、「原來是拆車犬！失敬失敬」、「飼主可能賠償車零件賠到驚驚了～哈哈」、「突然想到阿嬤留的紙條」、「我吃車」。

但飼主告示牌中，有提及狗狗「吃素」的部分，引起網友正反論戰，有些人認為狗狗屬雜食性，吃素這件事對狗狗有一定程度的影響。但也有網友認為狗狗雖不胖，也算體型正常，飼主寫上「吃素」應該只是希望一般民眾不要隨意餵食。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

＊《ETtoday寵物雲》也要提醒您，每個飼主養育毛孩的方式不完全相同，還是要優先考量狗狗的需求喔！

▼更多精彩內容。

關鍵字： 有點毛毛的白狗狗籠告示牌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

Q毛白貴賓剪頭髮舒服到睡著　醒來變「俏麗長髮公主」

柴捉迷藏「探出鼻頭」刷存在　媽一頭霧水：怎麼進去的

門外傳怪聲！盆栽內「小土堆」不停滾動　她一看驚呆了

11位主子「一字排開」脫毛秀　成果「鋪滿地板」超壯..

愛貓蹲籠內賣萌　網美照調亮後「超殘酷真相」曝光

見同伴逼近地盤！　小雪球吵架輸了「鴕鳥式掩面」逃避

水果禮盒掉出「2顆」水蜜桃　網一見無辜大眼秒融化

8旬爺爺拾荒度日　忠狗陪過馬路「肉身擋車」全程緊跟

設計好貼心？主子翹美臀吃飯　意外揭露三碗架絕佳用途

穩重貓就診「白襪緊縮」黏在椅子乖等　媽心酸透露身世

朕要養牠！胖橘子叼回「同色系奶貓」　要奴才收編....

霸氣法鬥哥享受潔牙骨狂被打擾！　「壯腿一踹」可憐弟..

乖柴輕鬆躺大腿...給奴才剪指甲　不哭不鬧還「拋媚..

挑食柴吃飯怪癖「用拋的才吃」古怪儀式笑翻網友：夭壽..

不敢上廁所...膽小狗鬼叫要人陪 聽「自己去」無限..

全家只給她抱！「小惡魔」貼臉攻勢　喵主子被親到眼神..

打掃驚見牛頭㹴超爽「大爺睡姿」肥肚癱沙發...媽傻..

家貓首次遇見母雞嚇到舉手手...下秒旋風式狂巴頭「..

臺灣蟻窟-新手養螞蟻最推薦高雄巨山蟻？搬家竟遇釘子..

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽..

貪吃狗狂吐5隻黃色小鴨　女獸醫剖腹驚見腸道被32隻..

再撿貓狗回來試試看！老公幫走失汪「洗澡煮飯」甜笑摸..

黃昏聽到「陰森叫聲」嚇一跳　找出「真面目」發現超呆..

白狗見人搖尾討摸　狗籠貼上「超萌恐嚇」…她當場笑翻

普渡貢品準備到一半！虔誠汪秒坐好「大眼直盯」：可以..

貓奴腳卡石頭爆血「形狀像隻貓」　看傷口痛到笑.....

50kg大狗吐出5隻黃色小鴨　送醫開刀再從肚裡挖出..

16歲米格魯離世…刻意選「這天」　飼主：牠到這一刻..

人們連和同類都懶得交流　高傲貓：我來這裡是為收養妳..

出門趕著找小黑！　柴犬見到愛人狂嚶「趴牆親親」：想..

她剖腹產生出寶貝兒　醫驚呆「嬰兒頭套完整羊膜」停肚..

徐書磊／勾勾纏如何解　糾纏行為入法的困境

飛機上跳下！距地面1500公尺降落傘故障　女墜樹叢..

離島棒球營落幕　廖敏雄勉勵：拿出甲子園精神

她被盤查…誠實從瑜珈褲裡掏出30公分　被控4罪＋社..

試・開箱／小資女必備！電眼修修眼霜一抹清爽　全臉可..

【香港抗爭運動】顏擇雅／北京收回一國兩制的可能性？

BMW路邊臨停突詭切內車道轉彎　2機車煞不住撞翻倒..

罷韓遊行遭拒！Wecare高雄備「高粱配生大蒜」遊..

法國蜘蛛人徒手爬香港68層高樓　掛象徵大陸＆香港和..

寵物動物熱門新聞

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖..

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

洗菜掉出0.2cm小蝸牛　她佛..

浪浪迷路走到警局　差點變成警犬

這顆保證甜！水蜜桃被蓋肉球認章

出門找愛人　柴犬趴牆狂嚶討親親

盆栽內土堆不停滾動　近看驚呆了

媽半夜偷溜出門見「一群小王」！

只給她抱！喵被小惡魔親到眼神死

汪離世選這天　飼主：這一刻還很..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

爺爺好慢！法鬥銀行外面饋頭嘆氣

巧遇重傷浪浪　黃明志超暖治好牠

讀者迴響

熱門新聞

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖..

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

洗菜掉出0.2cm小蝸牛　她佛..

浪浪迷路走到警局　差點變成警犬

這顆保證甜！水蜜桃被蓋肉球認章

出門找愛人　柴犬趴牆狂嚶討親親

盆栽內土堆不停滾動　近看驚呆了

媽半夜偷溜出門見「一群小王」！

只給她抱！喵被小惡魔親到眼神死

汪離世選這天　飼主：這一刻還很..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

爺爺好慢！法鬥銀行外面饋頭嘆氣

巧遇重傷浪浪　黃明志超暖治好牠

動物們的斷層掃描　蟒蛇放法很噴..

最新影片

更多

朕要養牠！胖橘子叼回「同色系奶貓」　要奴才收編...愛媽傻眼：挖ㄟ倒

霸氣法鬥哥享受潔牙骨狂被打擾！　「壯腿一踹」可憐弟秒彈飛：走開啦

乖柴輕鬆躺大腿...給奴才剪指甲　不哭不鬧還「拋媚眼」！網超羨慕

挑食柴吃飯怪癖「用拋的才吃」古怪儀式笑翻網友：夭壽會累死

不敢上廁所...膽小狗鬼叫要人陪 聽「自己去」無限哀怨：陪我嘛～

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面