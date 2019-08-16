白狗見人搖尾討摸　狗籠貼上「超萌恐嚇」…她當場笑翻

▲白狗親人愛撒嬌，狗籠上卻被貼了恐嚇告示。（圖／有點毛毛的／網友劉宇庭授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台中網友劉宇庭近日騎車行經一家住宅，看到有隻帶著項圈的白狗坐在住家門口，她當下覺得狗狗可愛，於是到附近買了狗食，上前向牠示好，卻瞥見一旁的籠子張貼了飼主「充滿恐嚇」的告示牌，忍不住當場笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

劉宇庭接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，這隻白狗其實稍微有點怕人，是看到她手中的食物後，才慢慢走近，「相處沒多久狗狗就卸下心防了，感覺牠個性溫順乖巧，被摸頭的時候會一臉享受，很可愛。」

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▲白狗身體健壯又相當好動。

狗狗身體乾淨又有香味，周遭環境也相當乾淨，劉宇庭猜想飼主一定相當寵狗，但她發現狗籠上張貼了兩則告示，分頭寫著「我吃素！勿餵食，我會咬車、零件，要小心停！」及「請：摸我、愛我、抱我，但：勿餵食、勿打擾（我會亂咬車）」，讓她當下覺得這個「溫馨提醒」相當可愛。

▲狗狗似乎是很愛亂拆車子，飼主才張貼告示，警惕路過的民眾。

餵食狗狗後才發現告示牌，劉宇庭對飼主深感抱歉，但因為狗狗可愛親人，她其後又找了空檔前往，「這次沒再餵了，只是單純想看狗狗，發現若有機車在附近發動，狗狗就會變得很興奮，想要上前拆車，應該是嘴巴癢了XD」。（養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200）

網友們看到飼主貼在狗籠上的告示牌，紛紛留言，「好可愛啊」、「哈哈，好恐怖的告示牌」、「好可愛的主人」、「原來是拆車犬！失敬失敬」、「飼主可能賠償車零件賠到驚驚了～哈哈」、「突然想到阿嬤留的紙條」、「我吃車」。

但飼主告示牌中，有提及狗狗「吃素」的部分，引起網友正反論戰，有些人認為狗狗屬雜食性，吃素這件事對狗狗有一定程度的影響。但也有網友認為狗狗雖不胖，也算體型正常，飼主寫上「吃素」應該只是希望一般民眾不要隨意餵食。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

＊《ETtoday寵物雲》也要提醒您，每個飼主養育毛孩的方式不完全相同，還是要優先考量狗狗的需求喔！

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