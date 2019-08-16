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初次碰上「活體貓草」！　萌喵埋頭忘情狂吸...被拉走7次：就愛這味

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

找到了天堂，不想走啦！王先生3、4個月前送養了一隻小貓，其後他收到來自認養人的生活影片，發現貓咪「花花」竟深深被認養人弟弟的腋下吸引，還埋頭狂吸，不管怎麼拉都拉不走。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

可以看到影片中，才5、6個月大的花花像小嬰兒般，蜷縮在人身旁，但牠卻鎖定了認養人弟弟的腋下，還將鼻子埋進去瘋狂地聞。認養人看著這樣的畫面，覺得很新奇，忍不住湊上前想嘗試拉走毛孩，未料試了7次，花花始終堅持將頭鑽回弟弟腋下，最後還伸出舌頭淺嚐幾口。（養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

▲花花深深地被腋下吸引。（圖／網友王先生授權提供，下同）

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▲花花深深地被腋下吸引。（圖／網友王先生授權提供，下同）

弟弟和花花初次相見歡，竟然有如此有趣的小插曲，認養人覺得相當有趣，錄下影片後就把花花抱走了。王先生收到她回傳的影片，忍不住會心一笑，並將影片放在臉書社團分享，「中途花花時，都沒發現牠會對腋下著迷，當下超級享受還打呼嚕了，讓認養人哭笑不得。」

網友們看到花花化身「聞腋青年」的影片，紛紛留言，「腋下有魚味」、「有魚！？」、「是真愛❤」、「笑到翻XD」、「怎麼有魚腥味？」、「原來牠就是聞腋青年」、「太可愛了，新品種代替貓草」、「找到貓草」、「貓：有我最愛的鹹魚味」、「這孩子喜歡重口味的」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲花花經常吃鮮食，過得健康又快樂。

▲花花經常吃鮮食，過得健康又快樂。

▲花花與認養人合影。

▲花花與認養人合影。

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關鍵字： 毛孩米克斯貓腋下

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