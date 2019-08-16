有拜有保庇！黑白2汪拜土地公：肉肉吃到爽　「虔誠背影」帥炸

▲虔誠汪星人拜土地公爺爺！（圖／網友黃維國提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者呂欣潞／採訪報導

中元普渡大拜拜，汪星人陪你一起拜！網友黃維國在臉書社團「有點毛毛的」發布一則貼文，照片中的毛孩黑色叫「蜜茶」、白色是「小V」，日前陪主人大大到土地公廟裡，竟然也跟著虔誠起來，令人忍不住好奇到底是在祈求什麼？

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▲蜜茶表示：「拜託讓我肉肉吃到爽！」（圖／網友黃維國提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主黃維國接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，其實蜜茶與小V只是陪他來拜拜，而且很乖的坐在旁邊等。不過乍看之下，怎麼好像也在祈求什麼東西，看看那老實的背影，似乎在跟土地公爺爺說著，「拜託多給我一點肉肉吧，我要吃到爽」，不過……看蜜茶雄厚的屁屁，平常應該沒餓到，吃夠多了吧！

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▲我們漂亮嗎？（圖／網友黃維國提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友看完蜜茶與小V如此虔誠的模樣，紛紛笑翻留言表示，「土地公爺爺：准奏，奴才快照辦」、「好可愛～請聖杯」、「 背影超帥」、「 土地公爺爺絕對馬上批准」、「可是⋯看起來不像沒肉吃呀」、「 好誠心喔」、「 小白坐到自己的尾巴」。

▲有拜有保庇，謝謝把拔。（圖／網友黃維國提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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