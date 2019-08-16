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再撿貓狗回來試試看！老公幫走失汪「洗澡煮飯」甜笑摸臉：好喜歡牠

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▲米克斯春天。（圖／網友Kimmy Zheng授權提供）

狗狗有種魔力可以征服全人類！（圖／網友Kimmy Zheng授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

網友Kimmy Zheng看到有隻狗狗焦慮的在街上徘徊，於是將牠帶到動物醫院，由於掃瞄不到晶片，決定先帶回家安置，起初老公不贊同這做法，雙方還為此吵架。不過，回家後老公主動幫狗狗洗澡、煮飯，接著霸氣地摟入懷中，讓Kimmy Zheng笑說，「口是心非的最佳代表！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯春天。（圖／網友Kimmy Zheng授權提供）

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▲Kimmy Zheng提到，目前還是持續幫狗狗找主人！

Kimmy Zheng表示，當下直覺牠是走失的，於是帶著狗狗到附近詢問，「由於身上沒帶手機，只好跟店家借電話，老公得知消息把我臭罵一頓，叫我站在原地等他過去，返家途中還撂狠話，『你再沒跟我討論，就給我撿一些貓狗回來試試看！ 』結果他自己跟狗狗感情最好，我瞬間失寵變小三。」

▲米克斯春天。（圖／網友Kimmy Zheng授權提供）

狗狗乖巧可愛，睡得很安穩，不會亂叫。

有趣的是，老公嘴上唸說，「這樣很麻煩！」身體卻誠實的幫忙打理，事後還大讚老婆善良並甜笑說「沒看過這麼可愛的浪浪，好喜歡牠喔！」老公反差的模樣讓Kimmy Zheng搖頭笑說，「標準的刀子嘴豆腐心！」

網友看完紛紛留言笑說，「標準說的跟做的不一樣啊！」、「這種老公要記嘉獎」、「口嫌體正直」、「非常好的老公」、「恭喜你即將從正宮變小三」、「以後換妳吃醋哈哈」、「太暖男了吧！」、「馬上被汪汪收服！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯春天。（圖／網友Kimmy Zheng授權提供）

▲有民眾如果認識狗狗的主人，歡迎臉書私訊「Kimmy Zheng」喔！

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關鍵字： 米克斯領養走失浪浪

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