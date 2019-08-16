普渡貢品準備到一半！虔誠汪秒坐好「大眼直盯」：可以拜拜了嗎

▲可成一臉誠懇地拜拜。（圖／可成友人罩）

記者何睿宜／綜合報導

家住高雄的米克斯狗狗「可成」十分喜歡拜拜，當然也不會錯過重要的普渡活動！這天家人正在準備貢品，擺到一半時，可成就迫不及待地跑到桌前坐好，似乎在催促著「好了沒？可以拜拜了嗎？」，虔誠模樣讓網友直呼「好可愛」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

可成姐姐在臉書粉絲專頁「可成友人罩」分享，可成熱愛各種拜拜活動，這次普渡貢品都還沒準備好，牠就已經衝出來坐下，還一臉「老娘已經準備好了～你動作不能快一點嗎？」。值得一提的是，家人也幫可成在普渡旗上寫了全名「李黃可成」，十分有心。

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▲普渡旗上寫著可成全名「李黃可成」。（圖／可成友人罩）

事實上，可成農曆七月前就跟著家人一同到廟裡祈福，由於已經有過很多次經驗，在儀式中還懂得低頭，可見牠對整個拜拜的SOP很是熟悉；而廟方人員見到牠時也從第一次的驚訝，轉為淡定喊名「來～可成下一個蛤」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

除了普渡、祈福，平時可成也會跟著家人到廟裡拜拜，有次到了關帝廟，媽媽、姐姐都拜完觀音準備離開，卻發現牠一臉哀怨地坐在原地，怎麼叫也叫不動，正納悶時才想到「啊！可成還沒拜。」最後媽媽帶著可成完成拜拜，牠才心滿意足地啟程回家。

▲可成熱愛拜拜。（圖／可成友人罩）

▲等不及要拜拜的小眼神。（圖／可成友人罩）

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