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躲浴室吃晚餐被抓包！歐告「流口水憨笑」勒索：鹹酥雞交出來

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▲躲浴室吃晚餐被抓包！2歐告「流口水憨笑」勒索：鹹酥雞交出來。（圖／網友邵秀蘭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪：媽媽～鹹酥雞快點交出來喔！（圖／網友邵秀蘭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／綜合報導

好吃的東西瞞不過汪星人的鼻子！新竹飼主邵秀蘭這天偷偷買鹹酥雞當晚餐，趁著毛孩不注意，躲到家裡廁所準備享用。沒想到包裝一打開來，不到5秒鐘的時間，兩隻歐告Asko和Indi搖尾衝進來，露出超級可憐的水汪汪眼神，暗示媽媽「快點交出鹹酥雞」！

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「不要一直看著我流口水啦！」從照片中可見，媽媽一手插著鹹酥雞，一手護著紙袋。只見前方兩隻黑狗已經逼近，端正坐在地上堵住媽媽去路。兩隻汪的眼神朝向食物方向射過去，還同步擺出憨憨笑臉、嘴巴開心地微微張開。

▲躲浴室吃晚餐被抓包！2歐告「流口水憨笑」勒索：鹹酥雞交出來。（圖／網友邵秀蘭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲毛孩不停滴口水。

媽媽笑說，「我出門的時候，牠們明明還躺在房間吹冷氣！當下被歐告抓包，心想『死定了』。看牠們一直對我流口水，讓我超級崩潰哈哈。」由於毛孩不能吃人類食物，因此媽媽忍痛拒看牠們的哀怨眼神，「真的啦...狗狗不能吃垃圾食物啦，我希望你們能陪我久一點呀！」

媽媽將逗趣的照片分享到米克斯社團，笑喊自己被勒索房租了！網友看完狗狗的討食照，逗趣地在底下留言，「下次要關門啦」、「不管躲哪裡狗狗都會發現，還是在客廳吃吧，反正都會被發現啊」、「有點心酸哈哈哈」、「委屈往肚子裡吞」、「對你展開笑臉攻勢囉」、「汪：幾十倍的嗅覺，想騙？」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲躲浴室吃晚餐被抓包！2歐告「流口水憨笑」勒索：鹹酥雞交出來。（圖／網友邵秀蘭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪星人緊盯鹹酥雞。

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關鍵字： 歐告鹹酥雞

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