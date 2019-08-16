媽車禍腳撞傷包紮　回家卻被2喵逼視：為什麼你不用戴頭套？

記者陳靜／採訪報導

一樣是受傷包紮，難道奴才就能不戴頭套嗎？新莊網友彭玉如這天騎車在路上不小心出了車禍，帶著傷口和低落的心情回家，原本還期望得到能得到2隻愛貓的關心，沒想到才剛坐在床邊，這對貓兄妹就一臉氣憤地注視著她，看得馬麻心裡發寒，彷彿心生不平地疑惑著，「為什麼奴才可以不用戴頭套？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲媽媽車禍腳包紮，被喵逼戴頭套。（圖／臉書粉專「沒有金莎有貓砂」授權提供，下同）

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馬麻彭玉如無奈表示，原本還覺得2貓「海苔飯糰」與「草莓奶茶」是要來關心她，沒想到牠們的眼神卻越來越不對勁，甚至還數度伸爪踩了奴才的傷口，更讓人心寒的是，媽媽為了怕貓咪們舔到優碘或是消炎藥，連擦都不敢擦，簡單地用生理食鹽水清洗後就趕緊包紮起來，怎料回家後還被主子們無情對待。

►用了電眼修修 大家都叫我板橋楊超越



▲「為什麼妳把自己玩出洞來就不用戴頭套！不公平！」

▲貓咪比自己傷口還要重要XD

飼主將影片PO至臉書社團「愛貓聯盟」後，網友看了紛紛笑翻表示，「派罄請」、「公平起見去戴上吧」、「身教很重要！！戴上吧」、「就戴唄，講那麼多要幹嘛？」、「兩票對一票媽媽還是乖乖的戴上羞羞套唄XD」、「跟他們說，因為你舔不到傷口，所以，不用帶頭套......」沒想到馬麻卻自爆自己有練瑜珈，還親自示範怎麼舔傷口，讓網友全笑倒！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲媽：我真的舔得到。

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