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黃昏聽到「陰森叫聲」嚇一跳　找出「真面目」發現超呆萌！

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▲黃昏聽到「陰森叫聲」嚇一跳　找出「真面目」發現超呆萌！。（圖／台北市立動物園）

▲陰森叫聲的「真面目」其實是呆萌的白頸狐猴。（圖／台北市立動物園提供）

記者何睿宜／綜合報導

中元節剛過，台北市立動物園卻在黃昏時刻傳出一陣陣「陰森」的叫聲，引來遊客們的關切，以為發生了什麼大事！原來，這是馬達加斯加的白頸狐猴發出的特殊叫聲。值得一提的是，牠們叫聲雖然有點可怕，個性卻十分呆萌。►戀愛老司機：重點是眼神

狐猴是非洲馬達加斯加島上特有的靈長類動物，牠們的英文名字Lemur源自拉丁文Lemures，即是羅馬神話中「死者亡魂」的意思，會有這樣的名字，正是由於那特殊的叫聲。動物園兒童動物區住著3種瀕危狐猴，其中以白頸狐猴的保育等級最高，為IUCN紅皮書中的「極危(CR, Critically Endangered)」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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▲黃昏聽到「陰森叫聲」嚇一跳　找出「真面目」發現超呆萌！。（圖／台北市立動物園）

▲白頸狐猴為IUCN紅皮書中的「極危(CR, Critically Endangered)」。（圖／台北市立動物園提供）

這些在馬達加斯加島野外漸漸消失的瀕危靈長類動物，並不像我們一般認知中精明調皮的靈長類動物，雖然身手還算矯健，但個性卻超級「呆萌」。在兒童動物區狐猴戶外活動場的上方，有一條專門為牠們設計的空中走廊，大、小朋友們在活動場找不到牠們的時候，不妨抬頭看看牠們有沒有正在上方活動。

▲黃昏聽到「陰森叫聲」嚇一跳　找出「真面目」發現超呆萌！。（圖／台北市立動物園）

▲白頸狐猴在空中走廊活動。（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園表示，每年暑假的週六夜晚，園區都會舉行「動物夏夏叫」活動，部份區域延長開放至晚間9點。園區大門廣場則從晚上5點開始就有跟全國各地的NGO團體合作的野保市集，另外舞台區域除了有精采刺激的舞台競賽活動，還有各式表演活動。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲黃昏聽到「陰森叫聲」嚇一跳　找出「真面目」發現超呆萌！。（圖／台北市立動物園）

▲白頸狐猴：快來動物園認識我吧！（圖／台北市立動物園提供）

本周六(8/17)「2019動物夏夏叫-瀕危動物奧運會」的主題動物，就是呆萌的白頸狐猴。當天將在兒童動物區舉行「白頸狐猴Keeper’s Talk」，由保育員分享白頸狐猴的日常生活故事；此外，當天的舞台競賽活動也將邀請大家來比比看，誰可以像狐猴一樣，身手矯健的用高難度姿勢取得食物，並答對相對的動物相關知識問答，歡迎民眾前往參與。

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關鍵字： 狐猴白頸狐猴台北市立動物園動物園Lemur動物夏夏叫

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