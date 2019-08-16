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攤開粉嫩肉肚任吸腋下　臘腸嘴咬紙巾「舉手拜託」：老爺不要～

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記者何睿宜／綜合報導

這算是另類奶媽服務嗎？台中市1歲毛孩「咕雞」這天躺在沙發上，任由小貓「米路」吸吮腋下，雖然牠絲毫沒有反抗，但卻面露無奈，嘴咬一張濕紙巾，還舉起前腳做出「拜託、拜託」的動作，讓網友們笑翻。►生火了！連我媽都用到發光

飼主郭芷妘在臉書公開社團「有點毛毛的」分享影片並寫道，「窗外的雨為何下不停，又被吸腋下的悲情咕雞......。」畫面中，咕雞四腳朝天躺在沙發上，露出粉嫩的肉肚肚，小貓則把臉埋在牠的腋下，一邊踏踏、一邊「吸奶」。好脾氣的咕雞遭受這樣對待，張著大大的眼睛望向旁邊，一副無語問蒼天的模樣，無辜又無奈。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲攤開粉嫩肉肚任吸腋下　臘腸嘴咬紙巾「舉手拜託」：老爺不要～。（圖／有點毛毛的／飼主郭芷妘）

▲咕雞脾氣很好，任由貓妹妹吸吮皮肉。（圖／有點毛毛的／飼主郭芷妘）

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▲攤開粉嫩肉肚任吸腋下　臘腸嘴咬紙巾「舉手拜託」：老爺不要～。（圖／有點毛毛的／飼主郭芷妘）

▲咕雞嘴咬濕紙巾，加上無奈神情，讓網友笑翻。（圖／有點毛毛的／飼主郭芷妘）

郭芷妘先前受訪時表示，可能因為米路自小就被迫與親生媽媽分離又尚未斷奶，只要一想媽媽就會將頭埋入咕雞身上，噘著嘴開始「瘋狂吸奶」。而咕雞雖然沒生過小孩，也已經結紮，卻對小貓十分愛護，每次都乖乖躺著，任由對方吸吮，「咕雞被吸的部位不會痛，也沒有紅腫反應，被吸脖子時皮膚比較會發紅，但牠也很甘願，從來沒有抵抗過。」

網友們看了影片紛紛留言，「生無可戀的表情」、「代理奶媽」、「眼神死，咬著衛生紙忍一下就過去的概念」、「老爺不要的戲碼？」、「是在咬手帕的概念嗎？」、「還拜託欸，好可愛」、「這是甚麼畫面，太和諧溫馨了吧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

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關鍵字： 有點毛毛的臘腸

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