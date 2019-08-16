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中元普渡不忘浪浪！東森房屋「暖心拜法」　當晚牠現身門口徘徊

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▲中元普渡也不忘浪浪！東森房屋加盟店暖心拜法。（圖／網友陳哲鋐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲東森房屋台中沙鹿加盟店，中元普渡也不忘浪浪！（圖／東森房屋台中沙鹿店提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者呂欣潞／綜合報導

中元普渡到了，民眾拜拜保佑平安，準備供品給好兄弟吃，但是那些無家可歸的浪浪呢？東森房屋台中沙鹿加盟店日前在公司門口拜拜，除了準備一桌非常澎湃的零食外，還在旁邊擺上不少狗狗與貓咪的飼料，畫面相當窩心。

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▲中元普渡也不忘浪浪！東森房屋加盟店暖心拜法。（圖／網友陳哲鋐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲澎湃的飼料，可以造福浪浪們。（圖／東森房屋台中沙鹿店提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO在臉書貼文，「我同事的普渡品項好威，跪求看得到的，門口是不是滿滿的浪浪？」而該員工接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，在拜拜完之後，當天晚上真有一隻黑貓在門口徘徊，公司位於沙鹿市中心，附近很少會有貓咪的蹤跡，還蠻奇妙的，於是就隨手抓一把普渡完的飼料，牠還真的有吃。

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▲中元普渡也不忘浪浪！東森房屋加盟店暖心拜法。（圖／網友陳哲鋐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲澎湃的飼料，可以造福浪浪們。（圖／東森房屋台中沙鹿店提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

而提出這個建議的同事，平常還有幫流浪貓結紮，非常有愛心，最後東森房屋台中沙鹿店也將飼料捐贈一包出去，希望能救援浪浪們！網友看到這暖心的畫面，紛紛在底下留言，「 好貼心準備給毛小孩～」、「有6隻正在享用」、「肯定是位很愛毛小孩的暖暖男」、「 好酷喔」、「我比較想看同事直播吃這拜拜品...說好的大家吃呢！」。

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▲中元普渡也不忘浪浪！東森房屋加盟店暖心拜法。（圖／網友陳哲鋐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲東森房屋台中沙鹿店最後將飼料捐出。（圖／東森房屋台中沙鹿店提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑貓吃飼料。（圖／東森房屋台中沙鹿店提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字： 浪浪毛孩東森房屋拜拜中元普渡

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