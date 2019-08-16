腳出來了！白犀牛孕媽抬腿苦產　新生娃...「咕溜滑出」

實習記者曾珮瑄／採訪報導

守護「犀」望！20歲的白犀牛孕媽「阿珠」，在7月7日凌晨產下一隻重達50公斤的雄性白犀牛寶寶，成為六福村野生動物園裡誕生的第5隻寶寶。白犀牛寶寶已一個月大，成長至今體重近百公斤，園區剪輯了當時白犀牛媽媽阿珠生產的影片精華外，同時也為慶祝白犀牛寶寶的誕生，立下了神祕活動。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

莊福文教基金會動物管理部的張志華表示，一般白犀牛媽媽大概要懷上16至18個月才能產下子女。園內的白犀牛都會被定期檢測、觀察，孕媽阿珠臨盆將至時，即被移送到專業的產房裡休息，「約在7月6日時，我們發現阿珠行為變得異常，不但食慾明顯變差，還一直躺在樹蔭角落休息，隔天一大早就準備生產了。」（養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200）





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▲白犀牛媽媽「阿珠」忍痛產下第五子。（圖／莊福文化教育基金會授權提供，下同）

▲白犀牛寶寶生下來後正在學站。

到了生產之際，阿珠使盡力氣將孩子的足部產出，隨即牠似乎感受到巨大的疼痛感，開始將右腿懸在半空，尾巴也瘋狂甩動，可以看出牠的確耗費了大量力氣生產。只見許久後，白犀牛寶寶就像一條果凍般，流暢地從母親的產道滑出，從犀牛媽媽破水到生產約花了46分鐘，終於圓滿成功。

近幾年來，白犀牛的復育工作變得相當重要，莊福文教基金會已於六福村園區成功復育21隻白犀牛，更是早在2017年即開始舉辦互動活動，讓民眾可前往白犀牛棲地，透過和白犀牛刷背等簡易互動，喚起對犀牛保育的重視、支持。

小犀牛寶寶來到這個世界上已滿1個月，六福村為了歡慶牠的誕生，在昨日推出了「命名票選活動」，現在民眾能在「六福村主題遊樂園」參與活動，投票的民眾都有機會抽到「犀望巴士雙人體驗」的活動，歡迎民眾上網投下神聖的一票。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）



▲阿珠與兒子一同散步。

▲犀牛寶寶頭好壯壯，目前已近百公斤重。

★看更多小犀牛，請上莊福文化教育基金會官方網站和臉書粉專。



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