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浪汪掙脫牽繩跑掉…隔天傻笑回收容所　志工嘆：傻孩子這不是你家

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▲米克斯檸檬。（圖／臉書粉專「愛奔跑計畫」授權提供）

▲傻孩子這不是你家。（圖／臉書粉專「愛奔跑計畫」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

內湖收容所同仁上周末帶米克斯「檸檬」出來放風，不小心讓牠掙脫牽繩跑掉，走失一整天都不見蹤影，讓大家都嚇壞了。正當志工還在為牠祈禱能從此平安，找到安身立命的地方時；隔天檸檬就傻笑地坐在門口，聽聞消息的志工心疼地說，「傻孩子，收容所不是你的家！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯檸檬。（圖／臉書粉專「愛奔跑計畫」授權提供）

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▲喜歡檸檬的民眾歡迎到內湖收容所看看牠或臉書私訊粉專「愛奔跑計畫」喔！

愛奔跑計畫粉專表示，「志工對狗狗很好，所以檸檬在掙脫牽繩後又跑回收容所，但那裡畢竟不是真正的家，看牠這樣有說不出的心酸。」雖然檸檬有安全的棲身之處，但收容所環境不適合狗狗長期生活，親人又愛撒嬌的牠，值得擁有被人疼愛的機會。

▲米克斯檸檬。（圖／臉書粉專「愛奔跑計畫」授權提供）

檸檬乖巧穩定又愛撒嬌，非常適合養在家中做伴。

愛奔跑計畫粉專提到，認識檸檬三年多了，從一開始被通報進收容所到現在，牠永遠那麼沉穩安靜，默默接受所有安排，就算環境再高壓惡劣，依舊保持溫柔，對人類充滿信任，毫無保留的把心交給對方，從沒改變過。該粉絲團表示，「檸檬非常親人，抱一下能讓人內心融化，希望樂觀開朗的牠，能找到屬於自己真正的家。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯檸檬。（圖／臉書粉專「愛奔跑計畫」授權提供）

檸檬：想要一個真正的家！

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關鍵字： 內湖收容所領養米克斯毛孩

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