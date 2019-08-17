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貓奴必備！媽拿「拍屁屁神器」服恃主子　網暴動：欠買商品

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貓奴必備拍屁屁神器。（影／網友妮可寶貝授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

貓咪「小貝」的例行工作就是找奴才討拍，馬麻為了避免手臂痠痛，特地拿「法寶」出來服恃。只見主人拿「愛的小手」拍屁屁，每拍一下就傳來清脆又扎實的聲音，小貝一臉享受模樣一邊肉掌開花。影片分享到臉書後，引來許多網友熱議，「哪裡買？太需要了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪小貝 。（圖／網友妮可寶貝授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲馬麻提到，愛的小手是用海綿做的，屁屁不會受傷喔！

馬麻提到，小貝超級喜歡拍屁股，如果力道太小牠還會轉頭怒瞪，常常拍到眼神死，「那天我去逛街剛好看到，想說大小適中可以買回來試用，沒想到牠一試成主顧。」影片中小貝自動調整最佳姿勢，舒服到狂搖尾巴，馬麻無奈地說，「你要拍到幾點才要睡覺？」這句標準台詞似乎戳中許多貓奴的心聲啊！

▲貓咪小貝 。（圖／網友妮可寶貝授權提供）

小貝傲嬌地拋媚眼。

這段影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」吸引許多網友按讚留言，「快買一個回來」、「這在哪裡買？我太需要啦！」、「欠買商品」、「好療癒」、「必須買一支」、「爆買一波」、「這個重口味」、「拍屁屁的聲音有種催眠的魔性。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪小貝 。（圖／網友妮可寶貝授權提供）

▲喵：奴才～你在吃什麼？

►生火了！連我媽都用到發光

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關鍵字： 貓咪主子拍屁屁法寶

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