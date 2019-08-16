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街貓弄髒機車　黑衣男批「影響環境」...將牠活活打死裝袋滅跡

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▲街貓遭人活活打死。（圖／新北市動保處提供）

▲街貓遭人活活打死。（圖／新北市動保處提供，下同）

實習記者曾珮瑄／綜合報導

機車停在路旁時，坐墊常會被街貓踏上腳印，不少愛貓人士覺得這樣的行為很可愛，但在新北市板橋區一帶卻因此發生慘劇。7月21日時有名張姓男子因為機車被貓隻弄髒，一氣之下將貓活活打死，目前已被移送地檢署偵辦。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

動保處人員接獲通報後，到場詢問並表示，現場除了血跡斑斑，還倒著一具貓屍，貓咪頭部流血，疑似遭攻擊致死，身旁還橫躺著一塊磚塊。犯下此案的張嫌則表示，是因為貓隻會跳上他的機車，並且會跑進大樓內大小便、影響環境，才做出此舉，後來也將屍體裝在專用垃圾袋丟棄了。（養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

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▲警方到場詢問狀況。

▲警方到場詢問狀況。

員警得知消息後，將張嫌帶回警局偵訊，動保處也將現場物證、相關影片提供給警方，張嫌也以違反《動保法》的名義，移送地檢署偵辦。《動物保護法》第6條規定，虐待、殺害犬貓致死者，最高可處2年有期徒刑，併科最高200萬元罰鍰。若是使用藥物、槍械造成複數犬貓死亡，則可處最高5年有期徒刑，併科最高500萬元罰鍰，請民眾切勿以身試法。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

農業局長李玟表示，任何動物的生命都是相當寶貴的，一般民眾若發現動物遭傷害、虐待，可撥打動保處24小時電話，動保處將派員偵辦，並救援、收容受傷動物，讓牠們獲得應有的照顧。

▲疑似犯下此案的張嫌現已送往地檢署偵辦。

▲疑似犯下此案的張嫌現已送往地檢署偵辦。

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關鍵字： 新北市動保處街貓機車

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