浪貓不明原因掉水溝　小學生「5公分縫隙送飼料」救出那刻網哭了

▲南韓小浪貓卡5公分寬水溝。（圖／翻攝自SBS TV동물농장x애니멀봐，下同）

記者陳靜／綜合報導

無依無靠的小貓沒了家人，甚至只能用5公分的視野看世界。南韓某間小學學生在上學途中，不斷聽見地底下傳來陣陣喵叫聲，於是熱心地將水溝蓋打開一看，發現竟有隻流浪三花貓被困在裡面，由於對外孔蓋只有5公分寬，根本無法輕易救出貓咪，因此學生們特地準備了水和飼料，而善心人士也立即向動保團體求援。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲由於縫隙太小，根本無法救出小貓。

只要尖峰時間一到，小貓就會聽到水溝上方傳來人們來來去去的腳步聲，這時牠就會奮力地喵喵叫，希望有一天有人可以發現牠，所幸這時一群有愛心的小學生找到了牠，特地從家裡帶來貓食、飲用水和碗，讓小貓可以填飽肚子維持體力，甚至還貼心地控制了飼料的數量，怕牠一次吃太多會產生胃痛。

▲小學生們天天都會送上飼料。

5公分的寬度，就連小學生的手也無法完全伸入，更別說是要從那道縫隙救出1隻貓咪了。獸醫師也表示，由於水溝蓋對外通道非常小，因此小貓的生活環境幾乎不通風，極有可能產生呼吸道及皮膚異常的問題，若是繼續待在同樣的環境下去，貓咪的健康狀況很有可能會越來越惡化。

▲成人的手幾乎無法伸進縫隙。

韓國動保團體「動物自由聯盟（동물자유연대）」獲報後，立即帶著相關工具到現場實施救援任務，他們將水溝的唯一通道用鐵網堵住，接著從人孔蓋鑽入鋪好漁網，再試圖將小貓引誘至網子上，並趁機捉出，不過，喵喵卻因為害怕而裹足不前，在下水道裡與救援團隊僵持了一陣子，直到一名男子的出現。

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▲救援團隊設好完善的「陷阱」救出小貓。

這名男性上班族每天都會經過小貓的受困處，因此他天天都會特地為貓咪送上食物，偶爾也會喵喵叫、伸手和牠互動，維持了2個多月；就在救援碰壁時，男子親自穿上裝備鑽進下水道，溫柔地向小貓發出喵喵聲打招呼，沒想到牠真的瞬間認出了熟悉的他，馬上跑向這名男子身邊，就這樣順利救出了小貓，那一刻全場歡聲雷動，學生們也激動地抱在一起，畫面十分感人。

▲直到認識2個月的男子出現後，小貓才乖乖探出頭來。

▲學生們感動地抱在一起歡呼。

就在小貓得救的那一瞬間，善心男子也決定將牠收編，再續前緣，原本被取了「Nabi（나비）」為小名的三花貓，也正式被改名為「Bangwool（방울）」，現在的牠已經是隻有人疼愛的幸福小貓，不再需要面對外來的恐懼，以及僅有5公分的未知世界了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Bangwool與新主人現在過得非常幸福呢！

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