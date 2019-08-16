穴鴞回家「秒發現被偷拍」　超悍妻子眼露殺氣....怒奔踹倒攝影機

▲ 雄穴鴞一回家，立刻發現眼前的隱藏攝影機。（圖／翻攝自臉書／Hawk Conservancy Trust，下同。）

實習記者許祐誠／綜合報導

很少人生活喜歡遭到監視，連動物也一樣。近期英國老鷹保育機構（Hawk Conservancy Trust）在一對穴鴞（Burrowing Owl）夫妻的愛巢旁偷偷架設隱藏攝影機，只是想逃過穴鴞的好眼力可不簡單，攝影機秒被雄穴鴞發現，甚至引起他們的警戒心，隨後兩鳥在鏡頭前探頭探腦的超萌模樣，立刻讓這部影片在網路上爆紅流傳。

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根據Peta Pixel報導，從影片中可以看到，當時雄穴鴞發現攝影機後，立刻興起懷疑之心，頻頻探頭觀察眼前的攝影機，隨後他發覺事情似乎不太單純，馬上發出犀利的叫聲，似乎是想請妻子一同來觀察。有趣的是，當時正在挖洞的雌穴鴞聽到老公的叫聲時，一開始還不太理會，但後來注意到老公異常的叫聲後，決定放下手邊工作，抬頭看看到底發生甚麼事情。

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只見她抬頭後，馬上瞪大犀利的雙眼，目不轉睛地盯著攝影機，同時不停張嘴發出聲音，似乎在向攝影機嗆聲一般。接著便可以看到，雌穴鴞氣撲撲衝向攝影機旁，可能是生氣有人竟然在監視他們，在憤怒地叫了數聲之後，一腳踹倒攝影機。

▼ 雌穴鴞先是瞪著攝影機，突然氣噗噗地奔向攝影機的方向。

這段超萌影片曝光後，瘋狂地在網路上流傳，立刻吸引許多人的目光，也讓網友紛紛表示「這觀察力不同凡響啊」、「果然逃不過穴鴞的好眼力」、「真實版憤怒鳥」、「突然覺得攝影機被踢倒後，很適合加上『任務失敗』這些字」、「這就像是你以為在偷偷摸摸拍照，結果不小心開了閃光燈一樣」、「臨死前至少有拍到穴鴞的模樣」。