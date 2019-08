自動販賣機出現浣熊大盜　可愛萌樣收服員警：現行犯逮捕！

▲可愛浣熊竟然跑進自動販賣機裡。(圖/翻攝自Twitter/Volusia Co. Sheriff)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州沃盧西亞郡(Volusia County)當地高中近來發生一起有趣的「竊盜案」,一台自動販賣機裡竟然出現浣熊,躲藏在擺著餅乾與洋芋片的貨架中,可愛的「現行犯照」被當地警方分享在推特上,並笑稱「牠因為入室竊盜罪被捕」。

沃盧西亞郡警方14日在推特上貼出浣熊大盜消息,照片中可看到,小浣熊竟然跑到位於德爾托納市(Deltona)的Pine Ridge高中校內一台自動販賣機裡,只見牠一下躲在擺著洋芋片的貨架上、一下跑到下方取貨出口附近,模樣看起來無辜又可愛。

警方雖然開玩笑要以竊盜罪逮捕浣熊,但其實十分擔心浣熊安危,先用小推車將販賣機移至戶外安全區域後,在一名員警、一名動物管制官員以及一名校方人員3人聯手之下,總算順利讓小浣熊逃離販賣機重新獲得自由。警方表示,「牠在一點鼓勵之下就做到了,並將繼續牠下一次的冒險。」

Here's the moment our vending machine raccoon buddy got his freedom.



Thanks Deputy Danny Clifton, Deltona Animal Control Officer Marion Quinones and Pine Ridge High School Guardian Greg McWhorter! pic.twitter.com/BAvqnpxmhw