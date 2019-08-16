自動販賣機出現浣熊大盜　可愛萌樣收服員警：現行犯逮捕！

▲可愛浣熊竟然跑進自動販賣機裡。（圖／翻攝自Twitter／Volusia Co. Sheriff）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州沃盧西亞郡(Volusia County)當地高中近來發生一起有趣的「竊盜案」，一台自動販賣機裡竟然出現浣熊，躲藏在擺著餅乾與洋芋片的貨架中，可愛的「現行犯照」被當地警方分享在推特上，並笑稱「牠因為入室竊盜罪被捕」。

沃盧西亞郡警方14日在推特上貼出浣熊大盜消息，照片中可看到，小浣熊竟然跑到位於德爾托納市(Deltona)的Pine Ridge高中校內一台自動販賣機裡，只見牠一下躲在擺著洋芋片的貨架上、一下跑到下方取貨出口附近，模樣看起來無辜又可愛。

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警方雖然開玩笑要以竊盜罪逮捕浣熊，但其實十分擔心浣熊安危，先用小推車將販賣機移至戶外安全區域後，在一名員警、一名動物管制官員以及一名校方人員3人聯手之下，總算順利讓小浣熊逃離販賣機重新獲得自由。警方表示，「牠在一點鼓勵之下就做到了，並將繼續牠下一次的冒險。」