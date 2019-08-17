ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

高跟鞋怎都毛？聖上偷吃沒擦嘴　一個舉動「露餡」…今天算客氣了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者呂欣潞／採訪報導

那個……請問我可以穿鞋子了嗎？網友泡芙日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」發布一則影片，家中主子「歐咖」有一種特殊的癖好，平常有事沒事，就喜歡跑去聞媽咪的高跟鞋，還喜歡整個身體趴在上面，於是鞋子就沾滿一堆貓毛，也因此只要今天有來上面玩，一定被家人發現。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

偷吃沒擦乾淨！喵星人愛上媽咪高跟鞋。（圖／網友泡芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲喵星人瘋狂吸媽咪高跟鞋，表情陶醉。（圖／網友泡芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中可以看到，這雙黑底高跟鞋，上面已經沾滿橘色貓毛，所謂偷吃沒擦嘴，用這個畫面來形容再好不過，飼主泡芙接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，歐咖就是超喜歡腳腳的味道，連襪子也會聞！

這次男友問她怎麼鞋子都是毛，於是觀察喵星人的舉動，發現牠會待在鞋子上面聞來聞去，原來罪魁禍首就在眼前，但這次影片中算客氣了，「平常可是整隻在上面嚕！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

偷吃沒擦乾淨！喵星人愛上媽咪高跟鞋。（圖／網友泡芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲啊～最愛腳腳的味道了！（圖／網友泡芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友看完影片都爆笑表示，「他看起來好陶醉哦」、「啊～～多麼熟悉的鹹魚味啊啊～～多麼熟悉的鹹魚味啊」、「 妳是不是偷塞貓草」、「平常都被你吸，現在在報仇嗎？」、「喵喵：這是最新時尚流行貓香流蘇啦～」。

偷吃沒擦乾淨！喵星人愛上媽咪高跟鞋。（圖／網友泡芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咦～剛剛有發生什麼事是嗎？（圖／網友泡芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

►生火了！連我媽都用到發光

▼更多精彩內容

關鍵字： 喵喵喵星人高跟鞋貓毛

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

颱風來了別趕浪浪！牠們只盼躲避之處　風雨後就會離開

放太久長貓了？浪浪集體「霸佔」摩托車　車主反應超佛..

覓食卡櫥櫃！消防員施展「高級心理支持」　助靈性小貓..

王位被母雞霸佔　聖上怒使「喵喵流星拳」狂巴頭：滾！..

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻

聰明柴柴奸詐裝乖　半夜偷偷「優雅式越獄」被媽媽抓包

幫14KG黃森蚺脫皮　主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

體驗被210隻喵星人愛戴！　日本青島將消失的「貓奴..

比利時熊貓「好好」產下龍鳳胎　餵奶模樣超可愛！

歐告半夜不睡覺　緊盯爸「剛夾到」的蒂蒂：別掙扎了…..

歐告被撞「後腳癱瘓」躲水溝哀嚎 他秒換雨鞋救援：..

6貓鑽進洗衣籃打滾當遊樂場　玩1個多月...網歪樓..

偷摸鄰居狗！回家遭「狗牌吸塵器」　全身臨檢...汪..

超親密互動？姐妹汪狂張嘴+尖叫　假裝互咬...主人..

【毛爸鮮食提案】千層小毛蛋糕和毛孩一起甜蜜過七夕

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止..

Q萌！洗菜掉出「0.2cm小蝸牛」 她收編5個月大..

喵星人蹲瓦斯爐口「原地解放」奴才自我安慰：替家裡省..

柴出門散步見「愛人小黑」　趴牆kiss超激動.....

朕要養牠！胖橘子叼回「同色系奶貓」　要奴才收編....

堅持一絲一絲餵！金孫汪「渾圓肉背」笑翻網：阿嬤養得..

毛孩老化速度比人類快！用「健檢」守護牠　別讓沉默耽..

高跟鞋怎都毛？聖上偷吃沒擦嘴　一個舉動「露餡」…今..

貓奴必備！媽拿「拍屁屁神器」服恃主子　網暴動：欠買..

她請假回家見愛犬最後一面　事後竟收通知「行為嚴重不..

塞車塞到厭世…他下車這動作殺時間　其他車怒族跟著暖..

初次碰上「活體貓草」！　萌喵埋頭忘情狂吸...被拉..

開學第一天開心拍照…下秒媽尖叫「快離開那棵樹！」　..

買一個月送一個月！東寵花蓮店祭超狂洗澡美容優惠　手..

用手指糾正狗狗！呆萌貴賓秒裝可愛「露齒燦笑」：原諒..

快訊／11：20發生規模3.3地震　最大震度花蓮磯..

6月至今177名警員受傷　港警：一直都盡量使用最低..

拜土地公！她去趟郵局供品秒消失　心淌血曝亮點.....

川普續推對台軍售　蔡英文致謝：錢花刀口！國防能量提..

暴雨中大遊行　港數千教師穿黑衣高舉「守護下一代，良..

66架F-16V…史上最大規模對台軍售「觸怒北京」..

洋基連續27季勝率高於5成　史上最長紀錄也是洋基締..

邁向全媒體時代　新北有線業者在世新共進向前

比演唱會門票還難搶！　台南「小小警察體驗營」10分..

遇圍捕還想逃！通緝犯急吞「1包海洛因」滅證　警急送..

寵物動物熱門新聞

這顆保證甜！水蜜桃被蓋肉球認章

每天起床都好累！她裝攝影機揪出..

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

巧遇重傷浪浪　黃明志超暖治好牠

洗菜掉出0.2cm小蝸牛　她佛..

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

浪浪迷路走到警局　差點變成警犬

盆栽內土堆不停滾動　近看驚呆了

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

開心拍照下秒媽尖叫　快離開那棵..

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

汪半夜不睡覺　緊盯爸剛夾到的娃..

出門找愛人　柴犬趴牆狂嚶討親親

讀者迴響

熱門新聞

這顆保證甜！水蜜桃被蓋肉球認章

每天起床都好累！她裝攝影機揪出..

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

巧遇重傷浪浪　黃明志超暖治好牠

洗菜掉出0.2cm小蝸牛　她佛..

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

浪浪迷路走到警局　差點變成警犬

盆栽內土堆不停滾動　近看驚呆了

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

開心拍照下秒媽尖叫　快離開那棵..

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

汪半夜不睡覺　緊盯爸剛夾到的娃..

出門找愛人　柴犬趴牆狂嚶討親親

爺爺好慢！法鬥銀行外面饋頭嘆氣

最新影片

更多

歐告被撞「後腳癱瘓」躲水溝哀嚎 他秒換雨鞋救援：害怕牠被淹死！

6貓鑽進洗衣籃打滾當遊樂場　玩1個多月...網歪樓：哪裡買？

偷摸鄰居狗！回家遭「狗牌吸塵器」　全身臨檢...汪吃醋：說，去哪偷情？

超親密互動？姐妹汪狂張嘴+尖叫　假裝互咬...主人傻：這是什麼遊戲

【毛爸鮮食提案】千層小毛蛋糕和毛孩一起甜蜜過七夕

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面