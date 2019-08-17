高跟鞋怎都毛？聖上偷吃沒擦嘴　一個舉動「露餡」…今天算客氣了

實習記者呂欣潞／採訪報導

那個……請問我可以穿鞋子了嗎？網友泡芙日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」發布一則影片，家中主子「歐咖」有一種特殊的癖好，平常有事沒事，就喜歡跑去聞媽咪的高跟鞋，還喜歡整個身體趴在上面，於是鞋子就沾滿一堆貓毛，也因此只要今天有來上面玩，一定被家人發現。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





請繼續往下閱讀...

▲喵星人瘋狂吸媽咪高跟鞋，表情陶醉。（圖／網友泡芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中可以看到，這雙黑底高跟鞋，上面已經沾滿橘色貓毛，所謂偷吃沒擦嘴，用這個畫面來形容再好不過，飼主泡芙接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，歐咖就是超喜歡腳腳的味道，連襪子也會聞！

這次男友問她怎麼鞋子都是毛，於是觀察喵星人的舉動，發現牠會待在鞋子上面聞來聞去，原來罪魁禍首就在眼前，但這次影片中算客氣了，「平常可是整隻在上面嚕！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲啊～最愛腳腳的味道了！（圖／網友泡芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友看完影片都爆笑表示，「他看起來好陶醉哦」、「啊～～多麼熟悉的鹹魚味啊啊～～多麼熟悉的鹹魚味啊」、「 妳是不是偷塞貓草」、「平常都被你吸，現在在報仇嗎？」、「喵喵：這是最新時尚流行貓香流蘇啦～」。

▲咦～剛剛有發生什麼事是嗎？（圖／網友泡芙提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

►生火了！連我媽都用到發光



▼更多精彩內容