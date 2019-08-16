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用手指糾正狗狗！呆萌貴賓秒裝可愛「露齒燦笑」：原諒我嘛～

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這招很聰明喔！（影／東森寵物雲提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

東森寵物雲竹北中正東店日前有隻呆萌的標準型貴賓犬「安安」到門市美容，過程中美容師Debbie意外發現安安會咧嘴笑，由於不確定什麼情況下會出現浮誇表情，Debbie嘗試與牠玩耍，從中了解到用手指糾正安安，牠會立刻瞇眼燦笑，試圖裝可愛求原諒，模樣相當逗趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貴賓犬安安 。（圖／東森寵物雲提供）

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▲汪：看我一秒變恐龍臉。

Debbie表示，飼主本來想幫安安留跟汪哥葛「扣哥」一樣的騙人布頭，但在修剪過程中，發現安安的頭毛超級可愛，與主人溝通確認後，決定幫牠保留頭毛，而不是跟扣哥一樣，只留耳朵旁的毛髮。雖然安安站起來身高逼近美容師，但內心還是個大孩子，非常親人撒嬌，猛搖尾巴想找美容師討摸摸。

▲貴賓犬安安 。（圖／東森寵物雲提供）

汪哥葛扣哥留的「騙人布頭」。

可愛的是，Debbie發現扣哥會無意間咧嘴笑，為了找出原因，決定從陪玩中尋找線索，後來發現用手指糾正安安，牠就露牙齒笑，看起來像裝萌求主人原諒，只是臉部表情特別誇張。Debbie提到，安安既聰明又愛撒嬌，基本的坐下、握手指令難不倒牠，洗澡美容也都乖乖配合不反抗。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貴賓犬安安 。（圖／東森寵物雲提供）

▲安安是聰明又愛撒嬌的毛孩。

戀愛老司機：重點是眼神

【東森寵物雲竹北中正東店寵物商店資訊】

地址：新竹縣竹北市中正東路140-2號
電話：03-555-3295
營業時間：11:00－22:00

  

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關鍵字： 東森寵物雲商店標準型貴賓賣萌竹北中正東店咧嘴笑

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