女主人徒手抓整碗「竄動香瓜子」　狐獴秒上前嘎滋嘎滋狂嗑

記者何睿宜／綜合報導

毛茸茸的狐獴超級可愛，不過牠吃的這種食物可能會讓許多人退避三舍！飼主Isabelle Lin這天要為家裡的狐獴「佐拉」準備餐點，一掀開收納箱的蓋子，就看到許多竄動的「白瓜子」。原來，這些長得像瓜子的生物是黃金杜比亞蟑螂，也是佐拉最愛吃的食物之一。►生火了！連我媽都用到發光

▲女主人徒手抓杜比亞蟑螂。（圖／有點毛毛的／Meerkat＆Shiba獴柴一家親）

網友Yuna Tang在臉書公開社團「有點毛毛的」分享影片並寫道，「徒手抓蟑螂已經變家常便飯了……。」畫面中，飼主Isabelle Lin優雅地從盒子裡揀出一隻一隻的蟑螂，放了滿滿一碗後，輕輕蓋上盒蓋，緩步端到一旁的地上；而期待已久的佐拉見狀，馬上跑到碗邊低頭狂嗑，發出嘎滋嘎滋的咀嚼聲，吃得津津有味。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲家中柴柴對這碗「好料」也很有興趣。（圖／有點毛毛的／Meerkat＆Shiba獴柴一家親）

▲佐拉迫不及待上前享用。（圖／有點毛毛的／Meerkat＆Shiba獴柴一家親）

其實在飼養狐獴之前，Isabelle Lin做了很多功課，除了飼養環境得特別注意，平時必須適度地給牠們曬太陽、挖沙子外，連食物也不能只有單一種類，因此她會特地到水族館購買蠟蟲、大麥蟲、麵包蟲、蟋蟀等，另外還有一般的貓食、肉罐頭給狐獴當主食，而雜食性的牠們也可以食用不添加調味料的蔬菜水果，只是要注意太甜的不行。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲佐拉狂嗑「白瓜子」，發出嘎滋嘎滋的咀嚼聲。（圖／有點毛毛的／Meerkat＆Shiba獴柴一家親）

然而，Isabelle Lin也想提醒所有對飼養狐獴有興趣的人們，雖然台灣現在合法飼養，但是絕對要避免購買走私的狐獴，大多數的牠們都極度不親人，也不適合養在家裡當寵物。狐獴不是天生就親人，但是在人工繁殖飼養的環境下，牠們其實沒有所謂的群居性，也都非常黏人，她也建議若要飼養狐獴，一定要從小開始培養感情。牠們就像小朋友一樣，雖然行為舉止非常可愛，不過在飼養前也得考慮清楚，不要因為一時被吸引就冒然購買，一旦養了就要照顧牠一輩子，也要配合牠的特性給予適合的生活環境。

▲狐獴的食物不能只有單一種類。（圖／有點毛毛的／Meerkat＆Shiba獴柴一家親）

佐拉享用「白瓜子」的影片po上網後，許多網友留言，「很療癒的聲音」、「這碗好好用，蟑螂出不來耶！」、「丁滿真的吃蟲蟲」、「這蟑螂長得好像……白瓜子」、「天啊，瞬間起雞皮疙瘩」、「好像很新鮮的感覺」、「看完……覺得口感很不錯」、「看牠吃覺得好像蟑螂很好吃……」。

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