網紅彥婷忘情飆歌　愛貓聽完卻「綜藝摔」...男友笑聲超魔性！

▲網紅彥婷非常愛貓，家裡養了4隻。（圖／IG@thetiffanychen授權提供，下同）
記者陳靜／綜合報導
這對父女根本沒在尊重啊！網路紅人彥婷家裡養了4隻貓咪，擁有一副好歌喉的她，這天坐在房間裡對著手機忘情飆唱《修煉愛情》，而愛貓「麻糬」則坐在冷氣旁玩耍，沒想到正當彥婷快要唱到高潮時，麻糬突然一個腳滑，直接跌進媽咪的懷裡，害得一旁錄影的男友「巨人」一秒噴笑，超魔性的聲音讓網友狂重播！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
面對麻糬突如其來的「綜藝摔」，彥婷被嚇得顧不了唱歌，不僅露出一臉驚恐，甚至馬上反應出「媽媽本能」，立刻伸出雙手神救援愛貓，這樣的爆笑畫面也讓巨人不禁放聲大笑，而事後彥婷將這則影片上傳至IG@thetiffanychen時，則無奈hashtag表示，「是唱得多難聽摔成這樣」、「巨人笑聲實在很不尊重」，引發網友瘋狂轉發。
▲正當彥婷唱到忘我時，麻糬卻不小心腳滑慘摔。
▲彥婷和巨人都非常疼愛家裡的毛孩們。
短短的一天內，這則影片就吸引了將近10萬人次觀看，網友紛紛笑翻表示，「這就是現實：媽媽與爸爸帶小孩的真實情況」、「巨人也笑的太誇張XD麻糬只是沒走好不是媽媽唱的難聽啊！」、「巨人笑聲實在太洗腦」、「媽媽一臉擔心，可是爸爸笑成這樣XD」、「專業罐頭笑聲」、「麻糬陶醉完整個一臉驚慌」、「有媽媽本能直接抱」、「笑聲好好笑害我重看6次」、「彥婷嚇死，巨人笑死」、「笑歪哈哈哈但歌聲好好聽啊啊啊」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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