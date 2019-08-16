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塞車塞到厭世…他下車寵狗狗　其他車怒族跟著暖心笑了

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（圖／翻攝自Facebook／VT）

▲一個駕駛在塞車時下車和狗狗玩，畫面暖爆了。（圖／翻攝自Facebook／VT）

記者詹筠怡／綜合報導

許多人平常個性很好，但只要摸到方向盤，就像換個人格一樣，一點小事都可以讓他們抓狂，俗稱「車怒族」。就在最近，美國密西根州一條高速公路塞車，正當所有人都怒到爆炸時，可愛的畫面讓他們瞬間融化。

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沃德爾（Shelby Wardell）當時開著車，在車陣裡無聊到了極點，但就在這時，她發現前方有一個男子下了車，接下來他做的動作，引起了其他一起塞車的駕駛們注意，原來他後座有一隻狗狗，或許是狗狗也塞到無奈，他走到車窗旁，不斷撫摸狗狗，就像在叫牠「冷靜點。」

沃爾德說，「看得出來狗狗很高興，太可愛了。」雖然停滯不前的交通狀況有時會帶來不好的情緒，但在這時，這位駕駛找到了最甜蜜的方式來度過這段無聊的時間，還傳遞了愛意，讓當下見到的其他駕駛也都暖心笑了。

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Guy gets out of car to pet dog in traffic

"Someone got out of their car in traffic to pet a dog..."

VT 發佈於 2019年6月6日 星期四

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

關鍵字： 北美要聞狗狗駕駛飼主塞車

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