買一個月送一個月！東寵花蓮店祭超狂洗澡美容優惠　手刀衝了

▲東森寵物雲花蓮中正店，帶毛孩來美容洗澡包月就「買一個月送一個月」。（圖／東森寵物雲授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／綜合報導

東森寵物雲花蓮中正店將在本周末8/17(六)盛大開幕，商店特別祭出史上超殺優惠，若帶毛孩來美容洗澡包月就「買一個月送一個月」等於是買四次送四次，並加碼推出單筆消費999元送洗澡一次、滿2000再送美容現折100元，身為稱職的奴才，千萬不要錯過「超值的優惠活動」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲狗狗們洗泡泡浴。

東森寵物雲的專業美容師，會依據毛孩的體態與毛髮特質提供最時尚的造型設計，量身打造適合狗狗的洗澡清潔，讓毛寶貝洗香香又水噹噹的回家。為了慶祝花蓮中正店開幕，特地奉上「洗澡美容」剁手優惠，會員只要包月就買一送一，筆消費999元送洗澡一次、滿2000再送美容現折100元，活動期限從8/17-9/30，趕緊帶毛孩來愛寵一夏。

▲汪：還不快來體驗！



▲花蓮中正店專屬優惠！

除此之外，飼主只要加入Line好友，毛孩來洗澡時會贈送一張照片或短影音傳送，如此貼心的服務，還不手刀衝一波！最後，彰化5家(中山店、中正店、鹿港店、和美店、員林店)、嘉義4家(西區店、後庄店、北區店、友愛店)、雲林2家(虎尾店、斗六店)、花蓮1家(中正店)都在本周六正式開幕，整整45天好禮大放送，8/17~9/30消費滿999就可以當場摸走50一元、100元折價券，還可以再填寫摸彩券，摸彩大獎將在10/5於彰化中山店直播開獎！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）







▲▼盛大開幕好禮！



▲汪：美容好開心哇！

【東森寵物雲花蓮中正店優惠總整理】

1.美容洗澡包月買一送一，會員每隻狗限包一次。使用期限90天。本優惠不得與店舖其他優惠併用。

2.門市消費單筆999元免費送洗澡及滿2000送美容現折100元優惠，可累送，請憑發票使用，需先預約。使用期限到2019年10月31日。

3.免費送洗澡與美容折100元可併用，美容費用請洽門市人員。

【東森寵物雲花蓮中正店商店資訊】

電話：(03)834-6000

地址：花蓮市主農里中正路121號





【8/17正式開幕】

1. 彰化中正店 彰化縣彰化市中正路2段755號

2. 彰化中山店 彰化縣彰化市中山路2段515號

3. 彰化鹿港店 彰化縣鹿港鎮中正路187號

4. 彰化和美店 彰化縣和美鎮彰美路5段247號

5. 彰化員林店 彰化縣員林市三民東街76號

6. 嘉義西區店 嘉義市北港路313號

7. 嘉義後庄店 嘉義市東區吳鳳南路649號

8. 嘉義北區店 嘉義市林森西路186號

9. 嘉義友愛店 嘉義市西區福全里友愛路187號

10. 雲林虎尾店 雲林縣虎尾鎮林森路2段232號

11. 雲林斗六店 雲林縣斗六市民生南路67號

12. 花蓮中正店 花蓮縣花蓮市主農里中正路121號

【8/17試營運，8/31正式開幕】

高雄岡山店 高雄市岡山區岡山路101號1樓





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