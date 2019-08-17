她請假回家見愛犬最後一面　事後竟收通知「行為嚴重不當」遭解雇

▲蘇格蘭少女艾瑪因寵物去世，請假回家而被解雇。（圖／翻攝自Facebook／Emma McNulty）

記者詹筠怡／綜合報導

有養寵物的人都會同意，毛小孩雖然和我們沒有血緣關係，卻常常比家人更親，一位少女因為無法請假回家見狗狗最後一面，而被雇主解雇，引爆網友怒火。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

事件發生在蘇格蘭，18歲少女艾瑪（Emma McNulty）從4歲開始就和愛犬米莉（Milly）一起長大，但就在最近米莉猝逝，當時艾瑪正在上班，收到消息非常擔心，趕緊向主管請假想回家見陪伴自己14的愛犬最後一面，卻慘遭主管拒絕。

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▲艾瑪傷心說，米莉是她最要好的朋友。



事後艾瑪更收到主管通知，她因「行為嚴重不當」而被公司解雇，讓艾瑪難過在IG發文，「米莉是我重要的家人，牠的去世是很大的打擊，我只是希望能請一天假整理心情，這一點都不過分。希望雇主能提供員工寵物喪假，讓所有有寵物的人都不用擔心會失去工作。」

這段PO文引起網友連署支持，短短5天就有近萬人響應，「狗狗是家人，這要求真的不過分。」「對我來說，狗比我家人更親密。」「失去寵物也該有喪假！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）