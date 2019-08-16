腋下捕獲術！奴才一躺下…「阿嬤養的貓」自動黏過來饋頭撒嬌

在 Instagram 查看這則貼文 Wall（@kikibekako）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 29 日 上午 5:10 張貼

記者何睿宜／綜合報導

「圈圈捕貓術」曾經掀起一陣風潮，不過這位貓奴只要呈大字形躺下，黑白貓Kiki就會自動卡進「膈肢窩」下方討抱抱，撒嬌模樣讓許多網友看了都超羨慕，直呼「都是別人家的貓啊！」►戀愛老司機：重點是眼神



Instagram帳號kikibekako時常分享Kiki的日常影片，只見牠長得圓滾滾，沒什麼表情的臉看起來有點嚴肅，但個性卻又黏人愛撒嬌，十足反差萌。影片中，男主人躺在地板上，手臂微微張開，Kiki發現有機可乘，馬上踏入腋窩下方的小空地，用自己肥滿的屁屁塞好塞滿，順便把頭側靠在對方的腰腹上討摸。

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▲Kiki看到奴才腋下有個小空間，馬上塞好塞滿。（圖／翻攝自Instagram／kikibekako）

▲圓滾滾的Kiki超級愛撒嬌。（圖／翻攝自Instagram／kikibekako）

影片上傳後，累積超過9.8萬次觀看，並有近2.1萬讚，網友們紛紛留言，「好有愛的畫面」、「我也想要一隻這麼撒嬌的貓啊」、「最愛爸爸了」、「證明對爸爸的信任和深愛」、「太羨慕啦」、「沒什麼比被貓咪抱抱更讚的事了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

值得注意的是，寵物跟人一樣，過胖對牠們的身體而言也是一種負擔，容易帶來糖尿病、關節炎、胰臟炎等問題。飼主應多加注意毛孩的飲食，控制熱量攝取、適當運動，避免「肥胖症」找上門。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 Wall（@kikibekako）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 30 日 上午 5:33 張貼

研究發現，超重的毛孩平均壽命比正常體重的毛孩還要少2年。那麼，究竟怎樣叫做「過胖」呢？按照國際標準，超過正常體重範圍的10%-15%就是肥胖，簡易的體態判別方式則是「用手摸」，若無法摸到肋骨就代表寵物的脂肪太多，摸得到則是標準，但要注意，若光用眼睛就看得到肋骨，那就是過瘦了。

過度飲食、缺乏運動都是「肥胖症」發生的因素，但也有許多貓狗因為結紮、內分泌改變而「體重直升」。若要幫助寵物減肥，可以餵食減肥專用飼料，並增加運動量，多多陪伴牠們玩耍、散步。

飼主們希望家中寶貝活得長久的話，除了「維持理想體重」外，也要記得「給予高品質飲食」、「定期健康檢查」、「保持口腔健康」，以及「出門一定要牽繩或使用穩固的外出籠」，這樣一來就能健康又平安囉！

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