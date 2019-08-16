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難搞柴也敗給小主人！　牠被捏耳、玩到臉崩壞...仍笑瞇瞇撒嬌

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▲黑柴被小主人玩到崩壞也不生氣。（圖／翻攝自IG@shiba_cromartie）

▲黑柴被小主人玩到崩壞也不生氣。（圖／翻攝自IG@shiba_cromartie，下同）

記者陳靜／綜合報導

沒想到就連難搞程度名列前茅的柴柴也被小孩子收服了！日本有隻可愛的黑柴「克羅馬提（Cromartie）」是個超級妹控，每天幾乎只要小主人走到哪，牠就會默默跟到哪，就算妹妹再怎麼玩弄毛孩的臉，讓牠露出各種崩壞表情，但克羅馬提絲毫不動怒，甚至還笑瞇瞇地和妹妹撒嬌討親親，超療癒畫面讓人融化！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

日本IG@shiba_cromartie版面上充滿著這對小兄妹的超萌日常，克羅馬提只要一看到妹妹在身邊，幾乎都是保持著燦爛的笑容，就算小孩子有時候施力不當，不小心弄痛了哥哥，克羅馬提也從來不和妹妹計較，反而像是個小保母一樣，時時刻刻保護著最愛的妹妹，有這種暖男哥哥真的太幸福啦！

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►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲黑柴被小主人玩到崩壞也不生氣。（圖／翻攝自IG@shiba_cromartie）

▲就算被任意揉捏，柴哥哥還是笑笑地撒嬌。

影片上傳至IG後，網友看了紛紛笑回，「不生氣的暖男大哥」、「即使被弄成翻白眼，哥哥也只是輕輕舔小主人」、「真的太有愛了」、「哥哥好棒！」、「好善良的柴柴」、「有耐心的好哥哥好棒」、「這個畫面太療癒了」、「我也想要有這種溫柔的哥哥」、「太可愛了啦」、「好喜歡他們的互動！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 柴犬黑柴小主人小孩撒嬌

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