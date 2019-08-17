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堅持一絲一絲餵！金孫汪「渾圓肉背」笑翻網：阿嬤養的無誤

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記者林韋辰／採訪報導

有阿嬤疼的孩子像個寶！2個月大的鬆獅犬「阿肥」深受阿嬤疼愛，這天牠乖乖坐在阿嬤面前，阿嬤就自動拿出肉肉，堅持手工「一絲一絲」的剝開，再餵給眼前的寶貝金孫，如此溫馨的小短片在臉書社團分享開來，大家看到阿肥的「渾圓肉背」，直呼「看這體態...阿嬤養的無誤！」

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從短片中可見，阿嬤小心翼翼剝著雞胸肉，一條一條的拉開雞絲，收集在手掌心後，再微微彎下腰，餵食底下已等超久的阿肥。一旁的姑婆看不下去，傻眼又好笑的說「不用剝成這樣啦！你以為在餵小孩嗎？」只見阿嬤才不鳥姑婆的話，繼續開心剝肉肉，疼孫模樣無極限。

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▲堅持一絲一絲餵！金孫汪「超圓肉背」笑翻網：阿嬤養得無誤。（圖／粉專我是鬆獅阿肥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲25kg的阿肥轉頭偷瞪姑婆。（圖／粉專我是鬆獅阿肥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

「能夠被長輩疼愛的寵物真的很幸福！」媽媽提到，阿嬤真的很喜歡餵食物，動不動就在餵，擔心汪孫吃太快所以剝肉肉，殊不知剝了老半天也是一口吃掉呀！有時候還會幫阿肥把食物「吹涼涼」。

▲堅持一絲一絲餵！金孫汪「超圓肉背」笑翻網：阿嬤養得無誤。（圖／粉專我是鬆獅阿肥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿肥每天賣萌就有人疼愛。

許多喜歡阿肥的粉絲看完短片，紛紛在底下留言，「我媽也是這樣剝」、「好幸福喔」、「有阿嬤真好」、「有阿嬤疼的狗像個寶」、「阿嬤把肥肥養的越來越胖了以後請叫我皓呆肥」、「寵孫無極限」。

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▲堅持一絲一絲餵！金孫汪「超圓肉背」笑翻網：阿嬤養得無誤。（圖／粉專我是鬆獅阿肥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿嬤在廚房準備水煮肉肉，阿肥靜靜在廚房等。

更多精采影片：

關鍵字： 我是鬆獅阿肥雞胸肉鬆獅犬阿嬤阿肥阿嬤疼孫

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