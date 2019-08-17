接送「袋裝地瓜」到新家　真面目網笑翻：老闆我要一斤

▲接送狗狗北上到新家，卻變成袋裝地瓜啦！（圖／網友艾莉授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

網友艾莉日前幫忙接送狗狗北上到新家，不過卻被眼前景象笑到噴淚，由於中途媽媽沒有籠子，擔心用紙箱小狗會爬出來，拿膠帶封住又怕太過悶熱，結果就把汪裝進紅色網袋，看起來像超市販賣的「袋裝地瓜」，超有才的想法讓艾莉笑翻直呼，「顧及安全又通風，這招數好像不錯！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：人類真是莫名其妙！

艾莉表示，幼犬活潑好動，安置大姐怕狗狗太調皮爬出紙箱，又擔心封箱不通風，所以才想到用網袋。狗狗一上車就乖乖地不敢亂動，還擺出懷疑汪生的表情，一臉呆滯地凝視遠方，無奈的小眼神實在有夠可愛！艾莉笑說，「原本牠超好動，結果就這樣被限制住。」

▲可愛的外表要被萌暈啦！

呆萌幼幼原本被棄養在山區，幸運被愛媽發現，艾莉一看到「無毛狗」完全嚇傻，起初不曉得是皮膚病還是特別品種，後來覺得皮膚狀況太均勻，身上只有很短的絨毛，猜想應該是混到泰皇犬。值得高興的是幼幼已經找到家，不用再過有一餐沒一餐的流浪生活。

▲浪汪原本被人棄養在山區，幸運被餵食愛媽發現。

照片貼出後，吸引許多網友按讚留言，「狗狗表示：我的毛都亂了啦！」、「待出嫁女兒嗎？」、「我以為是屏東洋蔥」、「老闆！我要一斤」「真可愛迷樣的生物」、「差點誤以為是新娘頭紗」、「地瓜怎麼賣」、「我以為蕃薯長眼睛了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

►夜深了...千萬別讓腦公看到



▲呆萌幼幼已經找到新家，過幸福快的生活囉！

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