鸚鵡黨推牠選總統！穿彩帶萌喊「凍蒜～」　政見：讓大家快樂

記者林韋辰／綜合報導

如果想要快樂請投給牠一票！飼主洪抹茶的愛鳥「抹茶」要參選總統了？！這天媽媽替牠手工縫製迷你紅色彩帶，上頭寫著大大5個字「總統參選人」，背後還有封號「戲精抹茶」，媽媽搞笑替愛鳥宣傳政見片，還邀請抹茶一起大喊「凍蒜！」。

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媽媽PO文寫道，抹茶是女生、今年6歲，想代表鸚鵡黨參選！政見是，「想讓大家天天開心！讓每個人忘掉煩惱！」同時也笑說，因應總統大選，想說來搞笑一波。媽媽將特製的彩帶穿在抹茶身上，只見抹茶也神氣地抬頭挺胸，宛如真的有意參選總統大位。

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▲媽媽帶著抹茶大喊「凍蒜～」。（圖／網友洪抹茶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

媽媽幽默表示，「鸚鵡黨是快樂的黨，不分你我，抹茶都能幫你（抹）去煩惱喔，快來加入鸚鵡黨，馬上就快樂！請您給牠一個機會療癒您心，除了給牠一個讚以外，也請把這份歡樂散播出去，讓更多人分享快樂！」」

▲抹茶參選總統純屬搏君一笑。

抹茶粉絲看到牠要參選，紛紛在影片底下大喊「唯一支持」，「姐姐好有心，還親自幫抹茶做裁縫，期盼下次有精彩表演」、「恭喜凍蒜」、「抹茶！姨姨的神聖一票，一定投給抹茶，因為抹茶最會逗大家開心」、「頭歪成這樣!很驕傲喔」、「抹茶～我們家9票都投你」、「這姿勢果然非同凡響。讚讚讚，凍蒜，我鐵票投給你」。

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