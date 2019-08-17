ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

鸚鵡黨推牠選總統！穿彩帶萌喊「凍蒜～」　政見：讓大家快樂

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者林韋辰／綜合報導

如果想要快樂請投給牠一票！飼主洪抹茶的愛鳥「抹茶」要參選總統了？！這天媽媽替牠手工縫製迷你紅色彩帶，上頭寫著大大5個字「總統參選人」，背後還有封號「戲精抹茶」，媽媽搞笑替愛鳥宣傳政見片，還邀請抹茶一起大喊「凍蒜！」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

媽媽PO文寫道，抹茶是女生、今年6歲，想代表鸚鵡黨參選！政見是，「想讓大家天天開心！讓每個人忘掉煩惱！」同時也笑說，因應總統大選，想說來搞笑一波。媽媽將特製的彩帶穿在抹茶身上，只見抹茶也神氣地抬頭挺胸，宛如真的有意參選總統大位。

請繼續往下閱讀...

▲鸚鵡黨推牠選總統！政見是大家快樂　抹茶穿彩帶萌喊：凍蒜～（圖／網友洪抹茶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽帶著抹茶大喊「凍蒜～」。（圖／網友洪抹茶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

媽媽幽默表示，「鸚鵡黨是快樂的黨，不分你我，抹茶都能幫你（抹）去煩惱喔，快來加入鸚鵡黨，馬上就快樂！請您給牠一個機會療癒您心，除了給牠一個讚以外，也請把這份歡樂散播出去，讓更多人分享快樂！」」

▲鸚鵡黨推牠選總統！政見是大家快樂　抹茶穿彩帶萌喊：凍蒜～（圖／網友洪抹茶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲抹茶參選總統純屬搏君一笑。

抹茶粉絲看到牠要參選，紛紛在影片底下大喊「唯一支持」，「姐姐好有心，還親自幫抹茶做裁縫，期盼下次有精彩表演」、「恭喜凍蒜」、「抹茶！姨姨的神聖一票，一定投給抹茶，因為抹茶最會逗大家開心」、「頭歪成這樣!很驕傲喔」、「抹茶～我們家9票都投你」、「這姿勢果然非同凡響。讚讚讚，凍蒜，我鐵票投給你」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

更多精采影片：

關鍵字： 鸚鵡彩帶參選總統寵物搞笑

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

最強小三搶老公！正宮氣炸一把掀棉被...牠裸體露出..

門口驚見一坨「巨大捲毛蟲」！黑鼻沒眼睛　媽透露牠趴..

英鬥溜滑板載同伴！帥氣補兩腳...下秒慘變「滑水道..

動物之家聯合普渡！拉提琴給「毛孩亡靈」聽　追思音樂..

躲浴室吃晚餐被抓包！歐告「流口水憨笑」勒索：鹹酥雞..

吃潔牙骨一直吵！法鬥哥哥「壯腿一踹」彈飛弟：走開啦

超狂老媽養一堆螞蟻！屍體放桌上給家人「瞻仰遺容」：..

錄萌貓可愛日常！回播聽見「低嗓男喊：不要錄」　10..

影／塞車塞到厭世…他下車這動作殺時間　其他車怒族跟..

影／水蜜桃剛買全爛！他翻面見「肉球認證章」　拿去對..

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年....

當年抓魚撲空「撈一堆石頭回家」 柴柴修行2年....

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」....

湯瑪&朋友們06：好朋友說相聲

湯瑪&朋友們05：犯人到底是誰

歐告被撞「後腳癱瘓」躲水溝哀嚎 他秒換雨鞋救援：..

6貓鑽進洗衣籃打滾當遊樂場　玩1個多月...網歪樓..

偷摸鄰居狗！回家遭「狗牌吸塵器」　全身臨檢...汪..

超親密互動？姐妹汪狂張嘴+尖叫　假裝互咬...主人..

【毛爸鮮食提案】千層小毛蛋糕和毛孩一起甜蜜過七夕

東森寵物雲12家門市齊開幕　彰化中山店「小店長」坐..

中元節要拜拜！品管汪進廚房確認雞腿　「忍住不吃」萌..

鸚鵡黨推牠選總統！穿彩帶萌喊「凍蒜～」　政見：讓大..

浪汪淋雨後腿切齊疑利器砍斷　徐文良心痛：經歷了什麼

歐告走路同手同腳脖掛「神奇小棍子」　他笑：常追車齁

傳飲料到群組爸回「貓不喝」　看完「下一句」她傻眼

回家遇暴雨！男友把傘給汪汪「一路淋雨」推到家　網讚..

小兄弟打架手刀劈頭＋踢肚　大白熊背後環抱：別打啦！

肥貓降臨囉！暴衝跳麻將桌「一腳打亂」　網笑爛：是不..

白柴招牌瞇眼笑臉迎接主人　萌樣融化網友甜喊：卡哇伊..

中職／曾以為只要嘴巴講講　張泰山：當教練好困難

日職／滿壘敲安MVP 　王柏融英雄訪問：受傷想早點..

「醉羅漢現身」一路睡到大馬路險遭車輾　警及時出現喚..

迪麗熱巴90度站直長這樣！　「0彎曲鉛筆腿」網驚呆

15公尺藍鯨超夢幻！澎湖國際海灣燈光節19：30登..

過世狗兒子回來了！1歲妹「尿尿在沙發」...媽一看..

Live／反送中示威者「蛋洗旺角警署」強光射警　港..

不斷更新／詹子賢滾地球打回超前分　6局結束象3：2..

陳芳語辣噴「W型北半球」！　小樂站「搖滾區」一看：..

東森寵物雲12家門市齊開幕　彰化中山店「小店長」坐..

寵物動物熱門新聞

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

這顆保證甜！水蜜桃被蓋肉球認章

每天起床都好累！她裝攝影機揪出..

巧遇重傷浪浪　黃明志超暖治好牠

洗菜掉出0.2cm小蝸牛　她佛..

盆栽內土堆不停滾動　近看驚呆了

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

浪浪迷路走到警局　差點變成警犬

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖..

開心拍照下秒媽尖叫　快離開那棵..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

出門找愛人　柴犬趴牆狂嚶討親親

嬤堅持手工餵！狗渾圓肉背笑翻網

讀者迴響

熱門新聞

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

這顆保證甜！水蜜桃被蓋肉球認章

每天起床都好累！她裝攝影機揪出..

巧遇重傷浪浪　黃明志超暖治好牠

洗菜掉出0.2cm小蝸牛　她佛..

盆栽內土堆不停滾動　近看驚呆了

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

浪浪迷路走到警局　差點變成警犬

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖..

開心拍照下秒媽尖叫　快離開那棵..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

出門找愛人　柴犬趴牆狂嚶討親親

嬤堅持手工餵！狗渾圓肉背笑翻網

汪半夜不睡覺　緊盯爸剛夾到的娃..

最新影片

更多

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

當年抓魚撲空「撈一堆石頭回家」 柴柴修行2年...變身快狠準大師？

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

湯瑪&朋友們06：好朋友說相聲

湯瑪&朋友們05：犯人到底是誰

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面