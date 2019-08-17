聽到摸摸！撒嬌鸚鵡秒丟玩具...「歪頭萌喊」：把拔..

記者林韋辰／綜合報導

原來飼主養了一隻小白狗？！住在高雄的雨傘巴丹鸚鵡Doremi是一隻常常讓家人頭痛又好氣的鳥兒。這天媽媽吳小琪詢問粉絲「知道我們為什麼這麼疼愛阿Mi嗎？」，接著秀出Doremi超誇張的討摸技巧，當場讓大家萌得不要不要的，直呼Doremi真的很會，「聰明會撒嬌，很得人疼。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以



▲Doremi開心跑來找爸比討摸。（圖／網友吳小琪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

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Doremi原本在心愛的箱子前，準備拿出等等要玩的玩具。這時聽到爸爸喊「阿咪～不要玩！來～過來爸比摸摸」。Doremi先是愣了一下、甩掉玩具，確定自己沒聽錯後，開心低頭奔過來討摸。從片中可見，Doremi被摸到腳腳舉起，不停低頭示意爸爸再摸，這時，爸爸故意開玩笑說「不摸了不摸了」，結果Doremi展開大絕，用娃娃音萌喊「把拔？」果真計謀再次成功。

▲摸到眼睛放大。



聰明的Doremi愛撒嬌又調皮搗蛋，之前仗著爸爸媽媽的疼愛，在家裡將衛生紙咬到「天女散花」，儘管爸爸在旁邊怒喊「不要撕」，但牠仍然越撕越開心，還發出賊賊的哈哈哈笑聲，讓一旁的爸爸媽媽超無奈，那小屁鸚鵡沒轍。

▲Doremi聽到爸爸媽媽在唸，更故意要撕爛衛生紙。



許多網友看完Doremi的撒嬌片後，紛紛在底下留言，「好可愛喔～跟狗狗一樣會討摸」、「叫爸爸的聲音真可愛」、「阿mi撒嬌超可愛，還有上次開瓶蓋那個超好笑～」、「太ㄋㄞ了啦」、「巴丹最可愛了」、「整個欲罷不能」、「超可愛的啊」。

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