肥貓降臨囉！暴衝跳麻將桌「一腳打亂」　網笑爛：是不是看到暗號

記者林韋辰／綜合報導

這一定是沒分紅的報復！台北市萬華區一名飼主楊政達日前邀朋友來家裡打麻將，打著打著忽然一陣騷動，3歲美短貓竟然跳到麻將桌上弄亂所有牌。在場四人全部傻眼，爸爸楊政達好氣又好笑，但看主子這麼可愛實在捨不到罵。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以



飼主一行人圍著桌子，認真思考下步要打什麼牌。從家庭攝影機中看到，美短貓從桌下暴衝，一路狂奔飛到麻將桌。只見牠快速轉一圈，將麻將全部打亂後，再迅速逃下桌子消失的無影無蹤。喵星人的無厘頭行徑讓大家錯愕，不過有人卻開心狂拍手。

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▲喵星人忽然降臨麻將桌。（圖／網友楊政達‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



爸爸推測，「牠一定是想藉由麻將桌跳到冰箱上，但是突然少一個筋，忘記大人在玩牌！哈哈哈！當下真的覺得很可愛，但又很捨不得罵。」可愛的主子平常就喜歡賣萌、撒嬌，利用可愛的臉蛋換取罐罐吃，有時候不開心就耍悶騷。

▲牠總是喜歡幻想自己是獅子王。

▲可愛又欠揍的主子。

爸爸將愛貓調皮搗蛋的行徑分享到貓咪社團，瞬間吸引6000多人按讚，網友看完紛紛留言，「是不是主人有打暗號啊」、「笑死～大家直接定格了」、「這招厲害！趕快訓練我家主子XD」、「知道主人要輸到沒罐罐了」、「可能快放槍了，先故意搞破壞」、「不錯歐，牌太差就派出貓特務」、「兇手個樣完全無悔意」。

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▲喵：本喵已完成主人交待的任務～

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