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白柴招牌瞇眼笑臉迎接主人　萌樣融化網友甜喊：卡哇伊！

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▲▼日本白柴招牌瞇眼笑臉萌翻網友！。（圖／翻攝自IG／@hanarin54）

▲日本白柴招牌瞇眼笑臉萌翻網友！（圖／翻攝自IG／@hanarin54

實習記者陳宥芯／綜合報導

回家看到這一幕心都會融化惹！日本飼主「@hanarin54」日前回家後，一開門就看見一團白白胖胖的棉花糖興奮的衝出來迎接，仔細一看才發現原來是家裡的白柴「奈奈」，只見奈奈笑到眼睛都快要不見了，彷彿相隔好久沒見一樣。飼主3日將這甜到出蜜的影片放到私人IG上，短短2周便累積了將逾3萬5000次的觀看人數。

IG@hanarin54的日本網友，家中有一對圓滾滾的母女柴犬，其中女兒奈奈是個非常愛撒嬌的7歲汪星人，每天只要聽到開門的聲音，就會馬上從屋裡探出頭來查看，見到飼主就會自動開啟一連串的賣萌行為，先是把飛機耳開到最大，再露出招牌的瞇眼笑臉，並配上因高興不斷晃動的身材，而牠的舉動就連飼主也說「卡哇伊」。

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從影片中可以看到，奈奈興奮地跑出屋外，朝飼主的方向前進，不僅飛機耳開好開滿，尾巴不停猛搖，眼睛笑到呈現半月形狀，甚至往飼主身上撲，一副要討抱抱的萌樣，讓飼主甜到受不了啦！

影片放上網路後，不僅引來大量的觀看人數，甚至被分享至臉書社團「柴犬司令部」，網友看了紛紛表示，「融化了啦！」、「是小白！」、「好大的棉花糖」、「好可愛喔，超級想抱緊處理」、「別人家的柴，真不讓人失望！」、「飛機起飛了，各位乘客注意」、「連眼睛都會笑耶」、「太可愛了吧！！！！！」、「真的…超療愈的」、「阿嬤養的柴柴」、「阿嬤改養羊咩咩」、「瞧牠笑瞇了的眼」。

▼白柴興奮迎接主人回家。

關鍵字： 日本奈奈@hanarin54柴犬日韓要聞

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