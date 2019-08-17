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幼犬狂撲撒嬌　萌弟「搬玩具到籠子」：請給我私人空間

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▲米克斯蛋餃。（圖／網友黃姿榕授權提供）

萌弟招架不住汪汪的熱情，搬玩具到籠子隔離。（圖／網友黃姿榕授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

網友黃姿榕中途送養3隻呆萌幼犬，狗寶寶非常喜歡小主人，常常興奮地撲上去，招架不住的弟弟想出一個妙招，搬玩具到籠子內隔離，想爭取自己的私人空間。黃姿榕看兒子逗趣行為，忍不住搖頭笑說，「已經放棄掙扎了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯蛋餃。（圖／網友黃姿榕授權提供）

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▲汪：我們要緊緊跟隨你！

黃姿榕表示，「屁孩們來家裡快一個月，只要兒子蹲下來，狗狗就圍過去討摸，由於我從小教育要尊重愛護動物，所以兒子都不會生氣反抗，傻傻地任汪汪擺布。」有趣的是，即使弟弟已經把自己關進籠子，毛孩們就坐在外面等他出來，彷彿在說，「你逃不出我的手掌心，乖乖出來投降吧！」1人3狗的攻防戰相當可愛。

▲米克斯蛋餃。（圖／網友黃姿榕授權提供）

狗狗和弟弟感情很好，一整天都膩在一起。

許多網友被弟弟可愛的行為給融化，紛紛留言笑說，「兒子表示：請給我一點私人空間」、「後宮（狗狗）爭寵傳」、「越危險的地方越安全」、「其實坐在兒童椅那位才是小孩」、「死好可愛喔」、「自己收編吧！」、「兒子：我需要一個人靜一靜」、「汪：以為這樣能逃出我們的手掌心嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯蛋餃。（圖／網友黃姿榕授權提供）

▲水餃、蛋餃、香菇餃還在等一個家，喜歡牠們的民眾，歡迎臉書私訊「黃姿榕」喔！

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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關鍵字： 米克斯浪浪領養小主人撒嬌

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