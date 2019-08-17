傳飲料到群組爸回「貓不喝」　看完「下一句」她傻眼

▲該去檢查一下戶口名簿囉！（圖／網友Xi Ni授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

網友Xi Ni當初請爸拔幫忙照顧愛貓，長輩嘴上唸說「我討厭貓有夠陰的！」身體卻誠實幫忙打理，不但上網蒐集照養資料，還大手筆買高級貓糧，完全成為稱職的貓奴。這天Xi Ni傳飲料到群組，爸拔秒回「貓咪不喝」，她回說「我要喝」，誰知老人家竟回「甘我屁事！」讓她忍不住PO文淚訴，「誰才是你親生的？」

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▲爸拔的寶貝喵孫。

Xi Ni提到，「我爸討厭貓咪，覺得牠們很陰不吉利，自從幫我照顧後，就不知不覺深陷於主子的魅力之中，後來跟我聊天都聚焦在貓身上。」現在，老人家看到浪貓都會跑去超商買罐罐，手機相簿全是貓皇的照片，整天跟喵孫膩在一起。

這天Xi Ni傳知名檸檬汁到聊天群組，爸拔馬上已讀「貓咪不喝！」事後她解釋是自己要喝，沒想到老人家神回覆「甘我屁事！」讓她傻眼直呼，「完全沒在關心我要不要喝，眼裡只有貓！」家中地位排名似乎已經改變。

▲喵：爸拔買的高級貓糧好好吃！

貼文曝光後，引來許多網友熱議，「人不如貓啊！」、「該去檢查一下戶口名簿囉！」、「買罐主子能喝的再問」、「看一下自己還有沒有在戶口名簿上」、「直接當妳不存在了」、「證實樓主是撿來的」、「你肯定不是親生，貓才是」、「乖，撿回來的別跟親生的爭寵知道嘛！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲原本討厭貓咪的老人家，現在看到浪貓會主動帶貓糧去餵食。

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