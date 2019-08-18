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「同學，你Airdrop沒關」　她收萌貓提醒笑噴：糾察隊是誰啦！

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Airdrop沒關。（圖／網友Anna Jo提供）

▲腰子提醒您，Airdrop沒關喔！（圖／網友Anna Jo提供）

記者李依融／綜合報導

Airdrop沒關，「糾察隊」竟送上貼心小禮物！網友Anna Jo在高鐵候車時，隨手將愛貓腰子的照片做成逗趣圖片，上頭寫著「這位同學，你的Airdrop沒關」，再隨機傳給Airdrop開著的陌生人，她意外地說，「傳給8個人全被接收了！」

Anna Jo養了一隻嘴邊肉肥肥的可愛貓咪腰子，經常幫愛貓拍攝萌照，14日她在高鐵等車太無聊，就編輯了腰子瞪著圓滾滾雙眼的照片，上頭寫著「這位同學，你的Airdrop沒關喔」，署名「Airdrop糾察隊隊長提醒您」，並隨機傳給附近開著Airdrop的陌生人，「很意外的是，傳給8個人全被接收了！」

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Airdrop沒關。（圖／網友Anna Jo提供）

Anna Jo旁邊的一對情侶收到照片，女生看著手機笑說，「笑死！糾察隊隊長是誰啊？太北X了但好可愛。」聽到這個「稱讚」，讓Anna Jo也覺得相當高興，並把這經驗分享在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」。

Airdrop沒關。（圖／網友Anna Jo提供）

許多網友看到都說，「好想收到糾察隊的圖！」、「以後Airdrop都不關了！」、「存下來傳給別人～」、「以後去高鐵要記得打開Airdrop」。有趣的是，Anna Jo馬上就見識到網路的力量有多強大，他15日早上才分享圖片，下午就從陌生人那裡收到自己做的梗圖，不禁回傳到社團問「大慶陳浩南到底是誰啊？」

Airdrop是蘋果公司MacOs和iOS系統的檔案傳輸系統，不需要網路，只要是蘋果裝置就能互相傳遞檔案。

▼Anna Jo竟然收到陌生人傳來的腰子。（圖／網友Anna Jo提供）

Airdrop沒關。（圖／網友Anna Jo提供）

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胖子竟然有這等腰力.. #難道肚子那坨是核心肌群嗎 #錄影完馬上抓來剪指甲 #指甲剪拿出來就開始跑給我追

肥宅腰子的日常發佈於 2019年5月28日 星期二

關鍵字： Airdrop肥宅腰子

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