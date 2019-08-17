黃金獵犬超愛吃榴槤！一口接一口吃掉...網友全跪了：超級勇

▲黃金獵犬「マオちゃん」目前與飼主住在泰國。（圖／網友@tamatamago提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

實習記者范芷菱／綜合報導

「水果之王」榴槤的氣味可以說是非常的濃烈，喜歡的人那是愛得欲罷不能，但是討厭的人卻是對它退避三舍。日本網友近日在網上PO出自家黃金獵犬的可愛影片，只見黃金獵犬「マオちゃん」毫不畏懼榴槤的味道，甚至是一口接著一口、急切地吃完主人手上的果肉，讓人不禁讚嘆牠對榴槤的迷之熱愛。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲マオちゃん先是聞一聞，然後張嘴露出牙齒。（圖／截自網友@tamatamago授權影片）

黃金獵犬マオちゃん目前與飼主住在泰國，前些日子牠的主人在IG上分享了一段吃榴槤的可愛影片，引起網友們的熱烈討論。只見影片中，主人手上拿著一小塊的榴槤；マオちゃん一開始湊近聞了一聞，接著張嘴露牙，原以為是牠對榴槤的味道有些反感，沒想到下一秒卻出現驚天大反轉。マオちゃん開始大口地吃著主人手上的榴槤，一口接著一口、時不時還伸出舌頭想要將果肉一口舔掉，顯得非常的激動。

▲マオちゃん欲罷不能地狂吃榴槤。（圖／截自網友@tamatamago授權影片）

マオちゃん「心急」的模樣也讓網友覺得不可思議，沒有吃過的人留言表示，「我都沒有吃過榴槤欸」、「它聞起來像奶酪嗎？質地是什麼？它比酪梨更甜美嗎？好好奇喔」、「看到マオちゃん這樣吃，害我也想要嘗試一下啦～」；也有網友表示，「怎麼看著看著就好像有榴槤的味道飄了出來」、「太厲害了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）