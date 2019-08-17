ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

回家遇暴雨！男友把傘給汪汪「一路淋雨」推到家　網讚：可以嫁了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 

記者林韋辰／採訪報導

看來男友對摳摳是真愛！飼主王瀚琦飼養的米克斯「摳摳」好幸福，這天牠陪爸爸媽媽出門寄貨，沒想到寄完貨，外面忽然下起暴雨！這時，飼主王瀚琦的男友將2把傘分別給摳摳和女友，自己則穿雨衣「一路淋雨」推摳摳回到家，飼主感動地說，「願意為摳摳做到這樣，除了我大概只剩我男友了。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲出門寄貨遇暴雨！男友把傘給汪汪「一路淋雨」推牠到家。（圖／網友王瀚琦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲男友推摳摳的身影讓網友笑喊「摳摳可以嫁了」。（圖／粉專摳逆吉哇提供，下同）

請繼續往下閱讀...

影片中，被保護好好的小摳摳，乖乖坐在寄貨的箱子中。只見爸爸用透明的大雨傘，完美將牠壟罩住，一點雨滴都沒有噴進來。可愛的摳摳就這樣乖乖坐挺在推車中，一路用呆萌的眼神看著爸爸把自己推回家。飼主笑說，「男友提議這樣做，結果這招真的很不錯，摳摳到家完全沒濕。」

▲出門寄貨遇暴雨！男友把傘給汪汪「一路淋雨」推牠到家。（圖／網友王瀚琦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲到家完全沒濕。

看到另一半對待自己的毛小孩如此疼愛，飼主覺得很感動。「男友把傘給我跟摳摳，自己則穿雨衣淋雨，覺得很感動！而且男友還特地回家拿傘，自己再穿雨衣迎接我們。摳摳是我養的狗，但牠把摳摳當成牠的毛小孩一樣疼，畢竟要找到一個跟你一樣愛毛孩的另一半，是一件不容易的事情。」

▲出門寄貨遇暴雨！男友把傘給汪汪「一路淋雨」推牠到家。（圖／網友王瀚琦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲摳摳真的很幸福。

飼主將摳摳回家的過程錄下來並分享到臉書社團。網友看完紛紛在底下留言，「真愛無誤！」、「摳摳好幸福，有你們的愛」、「摳摳可以嫁了」、「摳摳才是男朋友的最愛...麻麻妳就認了吧！」、在紙箱內太可愛了吧」、「幸福的摳摳」、「真是嬌貴的身軀」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲出門寄貨遇暴雨！男友把傘給汪汪「一路淋雨」推牠到家。（圖／網友王瀚琦提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲摳摳：出門記得要帶把傘喔！

更多精采影片：

關鍵字： 雨傘暴雨男友

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

最強小三搶老公！正宮氣炸一把掀棉被...牠裸體露出..

門口驚見一坨「巨大捲毛蟲」！黑鼻沒眼睛　媽透露牠趴..

英鬥溜滑板載同伴！帥氣補兩腳...下秒慘變「滑水道..

動物之家聯合普渡！拉提琴給「毛孩亡靈」聽　追思音樂..

躲浴室吃晚餐被抓包！歐告「流口水憨笑」勒索：鹹酥雞..

吃潔牙骨一直吵！法鬥哥哥「壯腿一踹」彈飛弟：走開啦

超狂老媽養一堆螞蟻！屍體放桌上給家人「瞻仰遺容」：..

錄萌貓可愛日常！回播聽見「低嗓男喊：不要錄」　10..

影／塞車塞到厭世…他下車這動作殺時間　其他車怒族跟..

影／水蜜桃剛買全爛！他翻面見「肉球認證章」　拿去對..

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」....

湯瑪&朋友們05：犯人到底是誰

湯瑪&朋友們06：好朋友說相聲

歐告被撞「後腳癱瘓」躲水溝哀嚎 他秒換雨鞋救援：..

6貓鑽進洗衣籃打滾當遊樂場　玩1個多月...網歪樓..

偷摸鄰居狗！回家遭「狗牌吸塵器」　全身臨檢...汪..

超親密互動？姐妹汪狂張嘴+尖叫　假裝互咬...主人..

【毛爸鮮食提案】千層小毛蛋糕和毛孩一起甜蜜過七夕

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止..

喵星人蹲瓦斯爐口「原地解放」奴才自我安慰：替家裡省..

回家遇暴雨！男友把傘給汪汪「一路淋雨」推到家　網讚..

小兄弟打架手刀劈頭＋踢肚　大白熊背後環抱：別打啦！

肥貓降臨囉！暴衝跳麻將桌「一腳打亂」　網笑爛：是不..

白柴招牌瞇眼笑臉迎接主人　萌樣融化網友甜喊：卡哇伊..

幼犬狂撲撒嬌　萌弟「搬玩具到籠子」：請給我私人空間

接送「袋裝地瓜」到新家　真面目網笑翻：老闆我要一斤

黃金獵犬超愛吃榴槤！一口接一口吃掉...網友全跪了..

屁孩爸散步躲樹後　德國牧羊犬「漫步→小跑步」慌張找

聽到摸摸！撒嬌鸚鵡秒丟玩具...「歪頭萌喊」：把拔..

堅持一絲一絲餵！金孫汪「渾圓肉背」笑翻網：阿嬤養的..

NFL／英國橄欖球星生涯第二春　轉戰跑鋒碾壓防守組

中職／味全解散時還沒出生　劉基鴻知道龍象大亂鬥

城市盃拳擊賽／項目太冷門　澳門困境中培養好手

不斷更新／張志豪、高宇杰連續長打　2局結束猿2：1..

百人顧問團成軍！韓國瑜：國家各個領域最精英分子組成

交部9月送紅包！中華郵政員工「加薪1至3%」　回溯..

「泡泡尿」等於有腎臟病？　醫師：腎臟病的警訊要特別..

桃猿強力打者多　古久保健二提醒要留意

SR-71黑鳥偵察機時速高達3.35馬赫　服役32..

美國擬強制香菸包裝加上警告圖片！肺部病變、腳趾截肢..

寵物動物熱門新聞

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

這顆保證甜！水蜜桃被蓋肉球認章

每天起床都好累！她裝攝影機揪出..

巧遇重傷浪浪　黃明志超暖治好牠

洗菜掉出0.2cm小蝸牛　她佛..

盆栽內土堆不停滾動　近看驚呆了

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

浪浪迷路走到警局　差點變成警犬

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖..

開心拍照下秒媽尖叫　快離開那棵..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

出門找愛人　柴犬趴牆狂嚶討親親

汪半夜不睡覺　緊盯爸剛夾到的娃..

讀者迴響

熱門新聞

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

這顆保證甜！水蜜桃被蓋肉球認章

每天起床都好累！她裝攝影機揪出..

巧遇重傷浪浪　黃明志超暖治好牠

洗菜掉出0.2cm小蝸牛　她佛..

盆栽內土堆不停滾動　近看驚呆了

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

浪浪迷路走到警局　差點變成警犬

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖..

開心拍照下秒媽尖叫　快離開那棵..

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動..

爛臉貓一抱就呼嚕　復原變美仙女

出門找愛人　柴犬趴牆狂嚶討親親

汪半夜不睡覺　緊盯爸剛夾到的娃..

嬤堅持手工餵！狗渾圓肉背笑翻網

最新影片

更多

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

湯瑪&朋友們05：犯人到底是誰

湯瑪&朋友們06：好朋友說相聲

歐告被撞「後腳癱瘓」躲水溝哀嚎 他秒換雨鞋救援：害怕牠被淹死！

6貓鑽進洗衣籃打滾當遊樂場　玩1個多月...網歪樓：哪裡買？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面