回家遇暴雨！男友把傘給汪汪「一路淋雨」推到家　網讚：可以嫁了

記者林韋辰／採訪報導

看來男友對摳摳是真愛！飼主王瀚琦飼養的米克斯「摳摳」好幸福，這天牠陪爸爸媽媽出門寄貨，沒想到寄完貨，外面忽然下起暴雨！這時，飼主王瀚琦的男友將2把傘分別給摳摳和女友，自己則穿雨衣「一路淋雨」推摳摳回到家，飼主感動地說，「願意為摳摳做到這樣，除了我大概只剩我男友了。」

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▲男友推摳摳的身影讓網友笑喊「摳摳可以嫁了」。（圖／粉專摳逆吉哇提供，下同）



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影片中，被保護好好的小摳摳，乖乖坐在寄貨的箱子中。只見爸爸用透明的大雨傘，完美將牠壟罩住，一點雨滴都沒有噴進來。可愛的摳摳就這樣乖乖坐挺在推車中，一路用呆萌的眼神看著爸爸把自己推回家。飼主笑說，「男友提議這樣做，結果這招真的很不錯，摳摳到家完全沒濕。」

▲到家完全沒濕。



看到另一半對待自己的毛小孩如此疼愛，飼主覺得很感動。「男友把傘給我跟摳摳，自己則穿雨衣淋雨，覺得很感動！而且男友還特地回家拿傘，自己再穿雨衣迎接我們。摳摳是我養的狗，但牠把摳摳當成牠的毛小孩一樣疼，畢竟要找到一個跟你一樣愛毛孩的另一半，是一件不容易的事情。」

▲摳摳真的很幸福。



飼主將摳摳回家的過程錄下來並分享到臉書社團。網友看完紛紛在底下留言，「真愛無誤！」、「摳摳好幸福，有你們的愛」、「摳摳可以嫁了」、「摳摳才是男朋友的最愛...麻麻妳就認了吧！」、在紙箱內太可愛了吧」、「幸福的摳摳」、「真是嬌貴的身軀」。

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▲摳摳：出門記得要帶把傘喔！

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