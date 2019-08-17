歐告走路同手同腳脖掛「神奇小棍子」　他笑：常追車齁

▲狗狗身上綁棍子，其實是在預防追車喔！（影／網友葉正棋授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

桃園網友葉正棋在路上發現有狗狗走路同手同腳，遠遠看還有點外八，不過他看到歐告身上掛的「神奇小棍子」就知道是在預防追車，矯正牠的壞習慣。葉正棋笑說，「雖然同情，但又忍不住嘴角失守，你一定常追車齁！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：誰來把它給我拿掉！

葉正棋接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，「每天早晨固定都會看到狗狗，不過這兩天才被綁上棍子。」影片中歐告脖子上掛了一根木棍，每走一步就會稍微碰到，所以才腳開開地緩慢行走，有時還會同手同腳，哀怨小眼神讓許多網友笑到併軌。

▲如果訓練成功，就可以把棍子拿下來。

這段影片上傳到臉書社團「有點毛毛的」引來許多熱議，「牠一定很恨那一根」、「抱歉！我也笑了」、「主人用心良苦啊」、「這招真的超好用！」、「等一下就咬起來用跑的」、「我家附近的也有戴，但還是造那飛咧」、「走到懷疑狗生」、「治追車的好方法。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

►夜深了...千萬別讓腦公看到

此根源是採用原住民祖傳的方法，在狗狗的胸前約前腳關節位置懸掛木棍進行訓練，其效果為當汪汪在追逐奔跑時，身上的棍子會不停打到自己，奔跑也會受阻礙，進而來矯正追車的習慣，只要問題改善就可以拆除。

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