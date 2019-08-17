浪汪淋雨後腿切齊疑利器砍斷　徐文良心痛：經歷了什麼

▲浪汪生殖器外露疑被利器砍斷雙腿。（圖／臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／綜合報導

動物救援人士徐文良日前在大雨中找尋受傷浪浪，最後在雜草中發現令人心碎的身影，狗狗後腳平整切齊，疑似被利器砍斷，生殖器也異常外露，無辜全身發抖，不知道獨自在雨中待了多久。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲狗狗傷口泡爛，無助地坐在田中央等待救援。

臉書粉絲團「徐文良（徐園長護生園）」日前PO出一段救援影片，畫面中浪汪溼答答地躲在雜草推，聽到徐大哥呼喊「狗狗」牠著急地狂吠，似乎在說「我在這，快來救我！」狗狗後腳平整切齊，傷口被浸泡到發爛，要不是好心人發現，不曉得還要承受多大的痛苦。

▲徐大哥說，後腳異常平整切齊，判斷是被利器砍斷。

徐大哥表示，「原以為是車禍犬的通報案件，沒想到會看到殘忍景象，這孩子兩隻後腳疑似是被利器砍斷，在外流浪已經很辛苦，還受到這麼多不公平對待，看得我好心痛！」

動物保護法第六條明文規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，指除飼養、管領或處置目的之必須行為外，以暴力、不當使用藥品或其他方法，致傷害動物或使其無法維持正常生理狀態之行為，有下列情事之一者，處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。

▲原以為是車禍犬案件，沒想到會看到殘忍景象。

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