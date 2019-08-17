東森寵物雲12家門市齊開幕　彰化中山店「小店長」坐鎮收銀台：歡迎光臨！

▲今年8月，東森寵物雲門市擴至31家囉！全台門市據點如圖。（點圖可直接放大）



記者吳鎮良／彰化報導

ETtoday東森寵物雲商店彰、雲、嘉、花一共12家門市，皆於8/17(六)盛大開幕，除了多項寵物商品買一送一之外，消費滿999元還能參加抽獎，獎品總市值高達50萬元！其中在彰化市中山店裡，有3隻超可愛的小店長們，坐在收銀檯上面帶笑容的看著客人，超盡責的模樣讓人看了會心一笑。

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▲彰化中山店「小店長」左至右分別是OA、妞妞、小葵。（圖／記者吳鎮良攝）







▲開幕第一天，嘉義後庄店滿滿的人潮。（圖／東森寵物雲商店）



今年一歲半大的黑色米克斯叫做妞妞，個性親人又親狗，而且牠還很聰明，不僅會自己開自動門之外，如果看到客人在收銀檯結帳時買太少，牠還會站起身來露出水汪汪的大眼睛，一直看著客人，暗示客人希望能多買一些，簡直是店裡面的招財狗。

葉姓美容師表示，「妞妞是我去年在車站撿到的狗狗，當時才三個月大的牠在路上流浪，我看了不捨於是問了牠，『你願意跟我回家嗎？』沒想到話才一說完，牠就走到我的機車腳踏墊上！」原本妞妞是要放在店裡給人認養的，不過撿到牠的美容師一直沒有找到合適的人選，最後決定收編在店裡當店犬。

▲米克斯妞妞親人也親人，非常好客！（圖／記者吳鎮良攝）



▲汪：補個眠等等再繼續上工。（圖／記者吳鎮良攝）



另外兩隻店犬分別是OA和小葵，牠們都是活潑的小男生，其中OA原本是店裡的美容犬，過去因為經常關在籠子裡，導致個性有些內向，不過被店員注意到後，便讓牠自由自在地在店裡跑來跑去，現在的牠變得很熱情，只要有客人一進到店裡，牠就會第一個小跑步的跑到客人腳邊撒嬌。

▲東森寵物雲的店員認真和飼主講解各種飼料的差異性。（圖／記者吳鎮良攝）



▲東森寵物雲彰化市中山店。（圖／記者吳鎮良攝）



東森寵物雲商店成立於2018年11月，9個月以來，不僅提供寵物用品、犬貓美容SPA和包月接送等服務，更是積極拓展各項創新服務，創造飼主一家與寵物「共好、共幸福」的生活環境。

▲這一座霸氣的小山，是彰、雲、嘉、花12家新門市開幕期間要送給大家的會員好禮！其他門市還有很多座喔，數量「有限」，送完為止！（圖／ETtoday東森寵物雲商店提供）



▲8/17~9/30的開幕期間，消費滿999就可以玩兩個抽獎活動！（圖／東森寵物雲商店）



8月新開幕的彰化、雲林、嘉義、花蓮、高雄門市，再加上原本雙北、桃竹苗的門市據點，東森寵物雲商店在全台正式達到31家。

8/17正式開幕

1. 彰化中正店 彰化縣彰化市中正路2段755號

2. 彰化中山店 彰化縣彰化市中山路2段515號

3. 彰化鹿港店 彰化縣鹿港鎮中正路187號

4. 彰化和美店 彰化縣和美鎮彰美路5段247號

5. 彰化員林店 彰化縣員林市三民東街76號

6. 嘉義西區店 嘉義市北港路313號

7. 嘉義後庄店 嘉義市東區吳鳳南路649號

8. 嘉義北區店 嘉義市林森西路186號

9. 嘉義友愛店 嘉義市西區福全里友愛路187號

10. 雲林虎尾店 雲林縣虎尾鎮林森路2段232號

11. 雲林斗六店 雲林縣斗六市民生南路67號

12. 花蓮中正店 花蓮縣花蓮市主農里中正路121號

8/17試營運，8/31正式開幕

高雄岡山店 高雄市岡山區岡山路101號1樓

未來，東森寵物雲商店目標以提供毛小孩專業、安全和溫暖的商品和服務，成為全台第一的寵物連鎖商店而努力！想要瞭解更多東森寵物雲商店資料，請參閱以下網站：http://www.etipets.com/

▲8/17~9/30的開幕期間，消費滿999就可以當場摸走50元、100元折價券，還可以再填寫摸彩券，摸彩大獎將在10/5於彰化中山店直播開獎！（圖／東森寵物雲商店）