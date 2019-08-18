連主人都被咬！大魔王鬆獅讓美容師怕怕　只有「ㄊㄚ」能夠壓制

▲鬆獅犬阿柱是美容師口中的大魔王。（圖／記者吳鎮良攝，下同）



記者吳鎮良／彰化報導

每個人都有自己的剋星，當然了，狗狗也不例外。鬆獅犬阿柱從小就在《ETtoday東森寵物雲商店-彰化中山店》做美容，脾氣暴躁的牠，不喜歡被別人看，之前有名美容師助理從牠身旁走過，沒想到就被咬了一口！不過這位讓美容師超害怕的阿柱，其實也有一位天敵，那就是牠的「枕邊人」。

阿柱來做美容的第一件事，首先會被放進籠子裡排隊，而在這等待的同時，只要牠看到人經過，就會大聲地吠叫，彷彿是看到仇人一樣。葉姓美容師表示，「很奇怪，這裡只有我能幫牠做美容，如果是給其他人做，牠就會有攻擊的行為出現，之前就有不少美容師被牠咬傷，甚至連牠的主人都有被咬過。」

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▲阿柱只要見到人靠近就會吠叫。



▲老婆「妹妹」個性溫和，卻也是唯一能壓制阿柱的。



每次輪到阿柱要出籠洗澡時，整間美容室都必須要「清場」，因為阿柱除了不親人之外，牠也不親狗，於是這位汪大哥在洗澡時，整間美容室除了葉姓美容師之外，都沒有其他人在現場，如果有人悄悄地走進去，又不巧的跟柱哥對到眼，場面會非常暴動。

由於阿柱的脾氣相當火爆，所以牠也被許多美容師封為「大魔王級」的角色，可大自然的制衡「一物剋一物」不是沒有道理。葉姓美容師笑說，「阿柱不怕任何人、任何狗，但卻會怕老婆（名：妹妹），有次阿柱一直在吠叫，結果在旁邊的妹妹兇一下，牠就會立刻安靜下來。」

▲開心洗香香的法鬥。



▲美容師貼心地依照飼主的要求來幫毛孩做造型整理。



阿柱的老婆妹妹也是一隻鬆獅犬，每次主人都會帶著這對汪夫妻一起來做美容，雖然是夫妻但個性卻大不同。妹妹的個性和老公完全相反，牠親人又親狗，而且不論誰都可以摸，就連洗澡時也都很乖巧，簡直是鬆獅界的模範生，也只有牠能夠治的了那位人人口中的「大魔王」。

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▲▼每位飼主來接做完美容的毛孩臉上都掛著滿足的笑容。



8/17正式開幕

1. 彰化中正店 彰化縣彰化市中正路2段755號

2. 彰化中山店 彰化縣彰化市中山路2段515號

3. 彰化鹿港店 彰化縣鹿港鎮中正路187號

4. 彰化和美店 彰化縣和美鎮彰美路5段247號

5. 彰化員林店 彰化縣員林市三民東街76號

6. 嘉義西區店 嘉義市北港路313號

7. 嘉義後庄店 嘉義市東區吳鳳南路649號

8. 嘉義北區店 嘉義市林森西路186號

9. 嘉義友愛店 嘉義市西區福全里友愛路187號

10. 雲林虎尾店 雲林縣虎尾鎮林森路2段232號

11. 雲林斗六店 雲林縣斗六市民生南路67號

12. 花蓮中正店 花蓮縣花蓮市主農里中正路121號

8/17試營運，8/31正式開幕

高雄岡山店 高雄市岡山區岡山路101號1樓

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