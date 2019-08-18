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小貓新生報到第一天…主人好怕被大貓欺負　卻見到暖爆這一幕

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（圖／翻攝自推特／kikechi776）

▲大貓咪很盡責地當哥哥，照顧新來的小橘貓。（圖／翻攝自推特／kikechi776）

記者詹筠怡／綜合報導

軟綿綿的小貓人人愛，但具有地盤意識的大貓咪，可能很難容忍自己眼皮子底下出現無法控制的小搗蛋，日本有一位貓咪飼主，家裡本來就養了兩隻大貓咪，原本和樂融融的日子，卻闖入了一隻小橘貓。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

日本推特網友kikechi776分享，自己在路邊撿到一隻才剛出生的小貓，出於惻隱之心，決定帶牠回家，只是家裡原本就有一隻9歲的白貓，和另隻3歲的黑貓，讓他有點擔心會發生什麼事。<p><a href="http://bit.ly/31uIOqu"><strong>►修圖修到厭世！這款CP值很可以</strong></a><strong><br />
</strong></p>

請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝自推特／kikechi776）

▲主人表示，白擔心了。

不過第一天，兩隻大貓一看到小貓，就立刻上前打招呼，突如其來的舉動把小貓嚇得大叫，但接下來主人就發現大貓咪沒有敵意，反而像對待小弟弟一樣，會幫牠舔毛，畫面十分溫馨，甚至有時候主人回到家打開門，就看到兩隻老大哥把小貓圍在中間，像在保護牠一樣，主人拍下照分享「暖心到爆炸！」

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（圖／翻攝自推特／kikechi776）

（圖／翻攝自推特／kikechi776）

（圖／翻攝自推特／kikechi776）

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▲兩隻大貓咪把新來的小橘貓當作弟弟一般守護，讓主人很暖心。

關鍵字： 日韓風奶貓小貓流浪貓

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