半夜「詭異白影」飄在窗戶中央　一看「沒有眼睛」嚇歪

▲窗外突現白色身影！一看發現沒有眼睛。（圖／網友陳先生授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

網友陳先生凌晨1點多到廚房喝水，一開燈發現屋外有團白色身影，詭異的是，這個「魂魄」正好飄在窗戶的正中央，似乎還沒有眼睛。陳先生當下覺得很可怕，但後來越看越奇怪，他好奇走上前才突然放下心中大石，大喊「誰家的貓啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

陳先生從未見過此畫面，走到屋外才發現這隻米克斯貓身上有著乳牛斑紋，且又是剛剃完毛，或許是家貓在夜裡出外逛街，才卡在一樓窗框中央，默默靜坐等待人發現。所幸陳先生家中正好有養貓，他立刻準備了貓砂、飼料和水代為安置。

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▲貓咪卡在窗戶上，右臉被擠壓到，看起來像只有一隻眼睛。

米克斯貓似乎餓了多時，一見到飼料立刻埋頭狂嗑，雖然很溫馴不會傷人，但來到陌生環境難免有些緊張。怕是家貓走失，陳先生隔天中午尋覓動物醫院幫忙掃晶片，發現貓咪的確有主人，但撥打飼主手機卻都轉入語音信箱，目前暫且聯絡不上，會再繼續努力幫牠找回原本的家。

網友們看到貓咪卡在窗框上，一臉無辜的可愛模樣，紛紛留言，「哈哈～五告勾錐」、「牠為什麼一個怪姿勢可以維持這麼久？是卡很緊嗎⋯⋯」、「笑了XD感覺不是一般野貓欸」、「剃完毛就離家出走的貓⋯」、「我也遇過，重點我家16樓」、「毛被剃掉⋯鬧脾氣離家出走」、「看來是來蹭夜宵的」、「貓是水做的」、「好可愛的貓，謝謝你先留置，主人一定很著急」、「這七月半真的會嚇死人，哈！不過貓好可愛」。（養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200）

▲安置後發現這隻貓咪不會攻擊人，但比較容易緊張。

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