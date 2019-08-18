被「閃亮球」跟蹤！　懵貓爆氣狂飆「蛤？」短腿不停踹

實習記者曾珮瑄／採訪報導

不要一直跟著我！3歲大的曼赤肯貓Miko在家發現有顆發光的球不停跟蹤，原打算不加理會，後來這顆球跟得越來越緊，戰況一觸即發，Miko生氣地哈氣，抱住球後伸腿狂踹。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

這顆智能遙控球是主人Chun Wei Hsu幾年前特地買來取悅主子的，當時2個月大的Miko反應冷淡，完全不買單，後來家裡新來的貓妹妹Toffee很愛玩這顆球，才又想拿來再給Miko試試，未料牠的接受度不但跟先前一樣低，反而還更加抗拒了。（養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200）





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▲Miko與球的距離。（圖／Instagram／@miko_munchkin授權提供，下同）

▲Miko喜歡會動的事物。

影片中Miko發現屁股後面黏了個「跟屁蟲」，隨即變得不太高興，伸出後腳不停用力踹，還時不時發出聽起來像在說「蛤」的短連音，狠招盡出後，Miko覺得對方相當難纏，隨即自動開啟「逃命模式」，只要被球碰到就不停往反方向跑。

Miko年紀稍長，對玩具比較冷漠，很少有像影片那樣如此激動的反應。Chun Wei Hsu當下覺得很神奇，錄影記錄後把球球的電源關掉，「這顆球如果不主動靠近，牠就會變得很無感，後來覺得牠看到那顆球跟看到鬼一樣，應該不會再玩了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲飼主經常幫Miko拍下萌照。

▲Miko年紀大了之後反倒不玩玩具了，變得比較愛吃。

Miko的影片被主人PO出後，馬上吸引到不少網友留言，「這死奴才幹嘛整我XD」、「7pupu，笑死」、「抱起來踢^^」、「主子一定覺得你是個白爛的奴才」、「這顆球好煩啊XD」、「哈哈哈哈哈太可愛了吧，氣噗噗了啦」、「會躁鬱症XD」、「最後那一下很壞，要坐下結果坐到一顆不明生物」、「氣死貓了」、「我第一次看到貓輸了，好爽！」。

▼Miko小時候玩球的影片。

在 Instagram 查看這則貼文 Miko_munchkin（@miko_munchkin）分享的貼文 於 PST 2016 年 12月 月 23 日 上午 5:42 張貼

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